Європа обійшлася без вугілля та газу з РФ у 2022 році: за рахунок чого це вдалося зробити

Аналітики стверджують, що й цього року тенденція на відмову ЄС від російських вуглеводнів продовжиться.

Related video

Аналітичний центр Ember підбив підсумки попереднього року в галузі енергозабезпечення ЄС і з'ясував, що вперше у 2022 році вітер і сонячна енергія забезпечили більше електроенергії, ніж будь-яке інше джерело, пише Carbonbrief. Згідно зі звітом, сонячні панелі та вітряки забезпечили рекордну п'яту частину електроенергії в Євросоюзі, що більше, ніж газ чи ядерна енергія.

У минулому році Європа зіткнулася з "потрійною кризою" енергопостачання, йдеться у доповіді. Першим чинником стало вторгнення Росії в Україну, яке уразило світову енергетичну систему. До нападу Європа отримувала третину свого газу з Росії. Але з початком війни ЄС запровадив санкції щодо імпорту нафти та вугілля з РФ. Крім цього, Європа зіткнулася з посухою, що стало падінням вироблення електроенергії гідроелектростанціями та несподіваними відключеннями атомної енергії.

[ + – ] За рахунок сонця та вітру ЄС змогла замінити вугілля та газ з РФ Фото: Скриншот

Але за рахунок вітряків і сонячних панелей ЄС спромоглася компенсувати 83% цих втрат. Генерація сонячної енергії в ЄС зросла на рекордні 24%, що допомогло уникнути витрат на газ на 10 млрд євро. Майже 20 країн ЄС отримують рекордну частку своєї енергії від Сонця, враховуючи Нідерланди, Іспанію та Німеччину.

Решта заповнювалась за рахунок вугілля, але цьогоріч його частка в енергетиці може впасти на безпрецедентні 20%. Згідно з галузевими оцінками, зростання вітрової та сонячної енергетики в ЄС у цьому році продовжиться.

Раніше Фокус писав, що вчені створили унікальні сонячні панелі, що самоочищаються.