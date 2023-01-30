Вчені створили унікальні "автономні" сонячні панелі: як їм це вдалося

Чудо-технологію можна використовувати і для вже встановлених сонячних елементів.

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Головна проблема сонячних панелей — їх постійне забруднення, що значно зменшує їхню продуктивність, а чистити їх — заняття непросте, довге та затратне. Але вчені з німецького Інституту Фраунгофера, схоже, розв'язали цю проблему, пише New Atlas.

Інженери з Німеччини розробили ультратонке покриття, яке може зробити сонячні панелі та інші поверхні самоочисними завдяки зміні реакції на воду в залежності від часу доби. Ключовим інгредієнтом покриття є оксид титану, який у звичайному стані відштовхує воду, утворюючи краплі, які легко скочуються. Однак, коли оксид титану піддається впливу ультрафіолетового випромінювання, він змінює свій стан і починає сильно притягувати воду, завдяки чому поверхня залишається вологою з тонким шаром води, а пил не прилипає.

[ + – ] Спеціальне покриття дозволяє вдень накопичувати вологу, що вбирає бруд і пил, а вночі скидати її з поверхні Фото: Соцмережi

По суті, це покриття, що самоочищається. Пил або бруд, які накопичуються протягом дня, не можуть прилипнути до поверхні, тому що тонкий шар води утримує їх, а вночі вода збирається в краплі, які легко скочуються разом із брудом та пилом. Як бонус, коли оксид титану активується ультрафіолетовим світлом, він руйнує органічні молекули, ефективно стерилізуючи поверхню.

Ба більше, нове покриття можна легко випускати в комерційних масштабах у вигляді рулонів і наносити на сонячні панелі, що вже існують, від будь-яких виробників. Наносити покриття можна не тільки лише на сонячні елементи на дахах, та й на вікнах та інших поверхнях.

Свою роботу команда Інституту Фраунгофера має намір представити вже у квітні на міжнародній виставці BAU у Мюнхені та активно шукає інвесторів.

Раніше Фокус писав, що в Ізраїлі розпочався випуск гнучких сонячних панелей.