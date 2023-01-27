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Діджитал

Почався випуск гнучких сонячних панелей: хто їх вироблятиме

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Фото: Скріншот | Тонкоплівкова сонячна панель Apollo Power

Незабаром ми їх побачимо у нових моделях Volkswagen та Audi, а можливо й у машинах Hyundai, Renault та Geely.

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Перший у світі завод із виробництва сонячних панелей запустили в Ізраїлі. Компанія Apollo Power постачатиме плівкові сонячні панелі власної розробки для Amazon, Volkswagen та Audi, пише The Times of Israel.

Замовники планують використовувати новаторські панелі на корпусах своїх автомобілів та літаків.

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Гнучкі сонячні панелі можна вбудовувати у дахи автомобілів
Фото: Скриншот

Площа підприємства складає 10 000 кв. м і воно було збудовано за $30 млн у Йокнеамському науково-промисловому парку Мево Кармель на півночі Ізраїлю. Планується, що завод зможе випускати щорічно 1,5 млн. кв. м гнучких сонячних панелей, що складе річну потужність 190 мВт. Цієї потужності вистачило б для річного забезпечення електроенергією до 40 тисяч звичайних будинків.

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Виробник запевняє про міцність та довговічність його продукції
Фото: Скриншот

Гнучкі сонячні панелі стануть у нагоді на тих поверхнях, які мають вигин і не можуть витримати вагу стандартних скляних сонячних панелей. Розмір базової одиниці сонячної плівки становить 12 кв. м та важить 3 кг на квадратний метр. Крім того, продукт компанії можна використовувати і на морських суднах і навіть на воді як плавучі сонячні електростанції.

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Панелі Apollo Power можна використовувати як плавучі зарядні станції
Фото: Скриншот

Згідно із планами, ізраїльський завод у наступні 10 років поставить для Volkswagen десятки тисяч сонячних листів у межах угоди на суму $36 млн, які будуть використані у нових моделях автомобілів уже в 2024 році. Аналогічний контракт підписаний з Audi, а також почалися переговори з Hyundai, Renault та Geely.

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Плівкова сонячна панель легко скручується в рулон
Фото: Скриншот

Раніше Фокус писав, що вчені створили сонячні панелі, які у 18 разів ефективніші та у 100 разів легші за звичайні.