Почався випуск гнучких сонячних панелей: хто їх вироблятиме
Незабаром ми їх побачимо у нових моделях Volkswagen та Audi, а можливо й у машинах Hyundai, Renault та Geely.
Перший у світі завод із виробництва сонячних панелей запустили в Ізраїлі. Компанія Apollo Power постачатиме плівкові сонячні панелі власної розробки для Amazon, Volkswagen та Audi, пише The Times of Israel.
Замовники планують використовувати новаторські панелі на корпусах своїх автомобілів та літаків.
Площа підприємства складає 10 000 кв. м і воно було збудовано за $30 млн у Йокнеамському науково-промисловому парку Мево Кармель на півночі Ізраїлю. Планується, що завод зможе випускати щорічно 1,5 млн. кв. м гнучких сонячних панелей, що складе річну потужність 190 мВт. Цієї потужності вистачило б для річного забезпечення електроенергією до 40 тисяч звичайних будинків.
Гнучкі сонячні панелі стануть у нагоді на тих поверхнях, які мають вигин і не можуть витримати вагу стандартних скляних сонячних панелей. Розмір базової одиниці сонячної плівки становить 12 кв. м та важить 3 кг на квадратний метр. Крім того, продукт компанії можна використовувати і на морських суднах і навіть на воді як плавучі сонячні електростанції.
Згідно із планами, ізраїльський завод у наступні 10 років поставить для Volkswagen десятки тисяч сонячних листів у межах угоди на суму $36 млн, які будуть використані у нових моделях автомобілів уже в 2024 році. Аналогічний контракт підписаний з Audi, а також почалися переговори з Hyundai, Renault та Geely.
Раніше Фокус писав, що вчені створили сонячні панелі, які у 18 разів ефективніші та у 100 разів легші за звичайні.