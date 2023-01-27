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Диджитал

Начался выпуск гибких солнечных панелей: кто их будет производить

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Фото: Скриншот | Тонкопленочная солнечная панель Apollo Power

Скоро мы их увидим в новых моделях Volkswagen и Audi, а возможно и в машинах Hyundai, Renault и Geely.

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Первый в мире завод по производству солнечных панелей запустили в Израиле. Компания Apollo Power будет поставлять пленочные солнечные панели собственной разработки для Amazon, Volkswagen и Audi, пишет The Times of Israel.

Заказчики планируют использовать новаторские панели на корпусах своих автомобилей и самолетов.

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Гибкие солнечные панели можно встраивать в крыши автомобилей
Фото: Скриншот

Площадь предприятия составляет 10 000 кв. м и оно было построено за $30 млн в Йокнеамском научно-промышленном парке Мево Кармель на севере Израиля. Планируется, что завод сможет выпускать ежегодно 1,5 млн кв. м гибких солнечных панелей, что составит годовую мощность в 190 мВт. Этой мощности хватило бы для годового обеспечения электроэнергией до 40 тыс. обычных домов.

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Производитель заверяет о крепкости и долговечности его продукции
Фото: Скриншот

Гибкие солнечные панели пригодятся на тех, поверхностях, которые имеют изгиб и не могут выдержать вес стандартных стеклянных солнечных панелей. Размер базовой единицы солнечной пленки составляет 12 кв. м и весит 3 кг на квадратный метр. Кроме того, продукт компании можно использовать и на морских судах и даже на воде, как плавучие солнечные электростанции.

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Панели Apollo Power можно использовать как плавучие зарядные станции
Фото: Скриншот

Согласно планам, израильский завод в следующие 10 лет поставит для Volkswagen десятки тысяч солнечных листов в рамках сделки на сумму $36 млн, которые будут использованы в новых моделях автомобилей уже в 2024 году. Аналогичный контракт подписан с Audi, а так же начались переговоры с Hyundai, Renault и Geely.

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Пленочная солнечная панель легко скручивается в рулон
Фото: Скриншот

Ранее Фокус писал, что ученые создали солнечные панели, которые в 18 раз эффективнее и в 100 раз легче обычных.