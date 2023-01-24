Созданы солнечные панели, которые в 18 раз эффективнее и в 100 раз легче обычных

Такие солнечные батареи можно прикрепляет на одежду, интегрировать в паруса и даже скручивать в рулон.

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Исследователи Массачусетского технологического института разработали ультратонкие легкие солнечные элементы, которые по своим характеристикам затмили привычные солнечные панели, пишет SciTechDaily. Эти прочные, гибкие элементы меньше человеческого волоса и приклеены к прочной и легкой ткани, что упрощает их нанесение на любую поверхность.

Ученым удалось создать такие сверхтонкие и гибкие устройства благодаря наноматериалам вроде так называемых электронных чернил. Солнечные элементы для батарей были толщиной в несколько микронов. Их в жидком виде нанесли на тончайшую основу. Пришлось задействовать для этого специальный принтер. Потом методом трафаретной печати были нанесены электроды, после основу отделили от солнечных элементов, получив гибкую батарею, питающуюся энергией Солнца.

[ + – ] Принцип разработки сверхтонких солнечных панелей Фото: Соцсети

Однако, получившаяся тончайшая солнечная панель может легко порваться и тогда специалисты из МТИ решили эту проблему с помощью специальной композитной ткани весом всего 13 г на квадратный метр, известную как Dyneema. Эта ткань изготовлена ​​из очень прочных волокон. Солнечные модули прикрепили к ткани склеив их УФ-методом и получили сверхлегкую прочную конструкцию.

Но самое главное открытие ждало ученых после испытания получившейся "солнечной ткани". Оказалось, что их разработка может генерировать 730 ватт энергии на килограмм, что примерно в 18 раз больше мощности на килограмм у обычных солнечных батарей.

Исследователи уверены, что их изобретение поможет глобально изменить подход к получению экологически чистой энергии, ведь такие легкие солнечные панели можно встраивать куда угодно: начиная от одежды или крыш автомобилей и заканчивая парусами для яхт.

Сейчас ученые работают над тем, чтобы еще больше увеличить эффективность их разработки и стараются максимально упростить процесс создания этих чудо-панелей для того, что бы они как можно быстрее получили свое распространение.

Ранее Фокус писал, что в ЕС стали активно устанавливать солнечные панели, стремясь максимально избавиться от углеродного прошлого и поставок газа из России.