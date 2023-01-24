Створені сонячні панелі, які у 18 разів ефективніші та у 100 разів легші за звичайні

Такі сонячні батареї можна прикріплювати до одягу, інтегрувати у вітрила і навіть скручувати в рулон.

Related video

Дослідники Массачусетського технологічного інституту розробили ультратонкі легкі сонячні елементи, які за своїми характеристиками затьмарили звичні сонячні панелі, пише SciTechDaily. Ці міцні, гнучкі елементи менші за людське волосся і приклеєні до міцної та легкої тканини, що спрощує їх нанесення на будь-яку поверхню.

Вченим вдалося створити такі надтонкі та гнучкі пристрої завдяки наноматеріалам на кшталт так званого електронного чорнила. Сонячні елементи для батарей були завтовшки кілька мікронів. Їх у рідкому вигляді нанесли на найтоншу основу. Довелося використовувати для цього спеціальний принтер. Потім шляхом трафаретного друку були нанесені електроди, пізніше основу відокремили від сонячних елементів, отримавши гнучку батарею, що живиться енергією Сонця.

[ + – ] Принцип розробки надтонких сонячних панелей Фото: Соцмережi

Однак, найтонша сонячна панель, що вийшла, може легко порватися і тоді фахівці з МТІ вирішили цю проблему за допомогою спеціальної композитної тканини вагою всього 13 г на квадратний метр, відому як Dyneema. Ця тканина виготовлена ​​з дуже міцних волокон. Сонячні модулі прикріпили до тканини, склеївши їх УФ-методом, та отримали надлегку міцну конструкцію.

Але найголовніше відкриття чекало вчених після випробування "сонячної тканини". Виявилося, що їх розробка може генерувати 730 ват енергії на кілограм, що приблизно в 18 разів більше потужності на кілограм у звичайних сонячних батарей.

Дослідники впевнені, що їхній винахід допоможе глобально змінити підхід до отримання екологічно чистої енергії, адже такі легкі сонячні панелі можна вбудовувати будь-куди: починаючи від одягу або дахів автомобілів, і закінчуючи вітрилами для яхт.

Зараз вчені працюють над тим, щоб ще більше збільшити ефективність їх розробки і намагаються максимально спростити процес створення цих чудо-панелей для того, щоб вони якнайшвидше набули свого поширення.

Раніше Фокус писав, що в ЄС почали активно встановлювати сонячні панелі, прагнучи максимально позбутися вуглецевого минулого та постачання газу з Росії.