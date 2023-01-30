Ученые создали уникальные "автономные" солнечные панели: как им это удалось

Чудо-технологию можно использовать и для уже установленных солнечных элементов.

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Главная проблема солнечных панелей – их постоянное загрязнение, что значительно уменьшает их производительность, а чистить их – занятие непростое, долгое и затратное. Но ученые из немецкого Института Фраунгофера похоже решили эту проблему, пишет New Atlas.

Инженеры из Германии разработали ультратонкое покрытие, которое может сделать солнечные панели и другие поверхности самоочищающимися, благодаря изменению реакции на воду в зависимости от времени суток. Ключевым ингредиентом покрытия является оксид титана, который в обычном состоянии отталкивает воду, образуя капли, которые легко скатываются. Однако, когда оксид титана подвергается воздействию УФ-излучения, он меняет свое состояние и становится сильно притягивающим воду, благодаря чему поверхность остается влажной с тонким слоем воды и пыль не прилипает.

[ + – ] Специальное покрытие позволяет днем накапливать влагу впитывающую грязь и пыль, а ночью сбрасывать ее с поверхности Фото: Соцсети

По сути, это самоочищающееся покрытие. Пыль или грязь, которые накапливаются в течение дня, не могут прилипнуть к поверхности, потому что тонкий слой воды удерживает их, а ночью вода собирается в капли, которые легко скатываются вместе с грязью и пылью. В качестве бонуса, когда оксид титана активируется ультрафиолетовым светом, он разрушает органические молекулы, эффективно стерилизуя поверхность.

Более того, новое покрытие можно легко выпускать в коммерческих масштабах в виде рулонов и наносить на уже существующие солнечные панели от любых производителей. Наносить покрытие можно не только на солнечные элементы на крышах, но и на окнах и других поверхностях.

Свою работу команда Института Фраунгофера собирается представить уже в апреле на международной выставке BAU в Мюнхене и активно ищет инвесторов.

Ранее Фокус писал, что в Израиле начался выпуск гибких солнечных панелей.