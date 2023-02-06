Китай тайно скупает обородувание для производства чипов, чтобы спастись от санкций США

SMIC, HuaHong, Nexchip и Silan Microelectronics готовы покупать любое оборудование через подставных лиц для производства полупроводников.

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После объявления возможной отмены эксклюзивных разрешений на поставки ИТ-технологий для Huawei производители чипов и микросхем из Поднебесной спешат купить что угодно на ИТ-рынке, пока США окончательно не "перекрыли кислород", пишет Tomshardware.

Сейчас такие компании, как SMIC, HuaHong, Nexchip и Silan Microelectronics максимально активизировали свои закупки любого доступного оборудования, чтобы после введения абсолютных санкций обеспечить беспрерывную работу своих заводов. Особенно китайцы стараются приобрести оборудование и технологии для производства кремниевых пластин (WFE). Wafer Fab Equipment является важным компонентом в производстве многих электронных устройств, таких как интегральные схемы, микропроцессоры и фотогальванические элементы. Это оборудование включает в себя инструменты для очистки, резки, шлифовки, легирования, травления,

Все сделки приходится проводить тайно или через подставные компании. Любопытно, что даже Huawei, которая находится под жесткими санкциями правительства США, наращивает закупки инструментов для производства пластин. Вашингтон объявил настоящую охоту на крупнейшего в Китае телекоммуникационного гиганта и компания спешит максимально обезопасить себя при постройке завода с помощью SMIC получив как можно больше промышленных инструментов для производства чипов 14 нм.

Как отмечают эксперты, для SMIC важно приобретать как передовые, так и устаревшие инструменты, поскольку компания производит микросхемы с использованием самых разных производственных процессов. Для таких компаний, как HuaHong и Nexchip, которые специализируются на устаревших производственных технологиях, получение даже бывшего в употреблении оборудования является обязательным условием для поддержания работы своих заводов.

Ранее Фокус писал, что американцы инвестировали $40 млрд в ИИ Китая, несмотря на санкции Байдена.