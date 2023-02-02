Американцы инвестировали $40 млрд в ИИ Китая, несмотря на санкции Байдена

За последние годы инвестиционные компании США заключили 401 сделку с китайскими высокотехнологическими компаниями.

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Группа технической политики из Джорджтаунского университета опубликовала отчет, согласно которому на американские инвестиции в сектор искусственного интеллекта Китая приходится почти 17%, сообщает Reuters.

По данным отчета в ИТ-отрасль ИИ КНР вложились 167 компаний из США на общую сумму в $40,2 млрд. Всего была совершена 401 сделка. Эти деньги обеспечивают 37% всех инвестиций, которые китайские компании по разработке искусственного интеллекта смогли привлечь за последние годы.

Крупнейшими инвесторами из США оказались GGV Capital (43 сделки), Qualcomm Ventures (13 сделок) и Intel Capital (11 сделок). Но любопытнее всего то, отмечают аналитики, что некоторые инвестиции были сделаны уже после того, как по указу Джо Байдена китайский ИТ-сектор оказался под жесткими санкциями. Например, GSR Ventures инвестировал вместе с китайской IFlytek Co Ltd в китайскую компанию искусственного интеллекта после того, как фирма по распознаванию речи была добавлена ​​в черный список торговых операций.

В основном американские инвесторы интересовались компаниями, которые продвигают свои разработки ИИ в таких отраслях, как: распознавание лиц, медицина и робототехника. Но есть и китайские компании, которые получили деньги от инвесторов из США на разработку приложений искусственного интеллекта для использования в военных целях.

Ожидается, что в этом году администрация Байдена обнародует указ, ограничивающий некоторые инвестиции США в чувствительные китайские технологические отрасли, чтобы ограничить в развитии военный потенциала Пекина.

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