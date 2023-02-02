Американці інвестували $40 млрд в ШІ Китаю, незважаючи на санкції Байдена

За останні роки інвестиційні компанії США уклали 401 угоду з китайськими високотехнологічними компаніями.

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Група технічної політики з Джорджтаунського університету опублікувала звіт, згідно з яким на американські інвестиції в сектор штучного інтелекту Китаю припадає майже 17%, повідомляє Reuters.

За даними звіту в ІТ-галузь ШІ КНР вклалися 167 компаній з США на загальну суму $40,2 млрд. Усього було здійснено 401 угоду. Ці гроші забезпечують 37% усіх інвестицій, які китайські компанії з розробки штучного інтелекту змогли залучити за останні роки.

Найбільшими інвесторами з США виявилися GGV Capital (43 угоди), Qualcomm Ventures (13 угод) та Intel Capital (11 угод). Але найцікавіше те, зазначають аналітики, що деякі інвестиції були зроблені вже після того, як за указом Джо Байдена китайський ІТ-сектор опинився під жорсткими санкціями. Наприклад, GSR Ventures інвестував разом з китайською IFlytek Co Ltd в китайську компанію штучного інтелекту після того, як фірма з розпізнавання мови була додана до чорного списку торгових операцій.

Здебільшого американські інвестори цікавилися компаніями, які просувають свої розробки ШІ у таких галузях, як: розпізнавання осіб, медицина та робототехніка. Але є й китайські компанії, які отримали гроші від інвесторів з США на розробку програм штучного інтелекту для використання у військових цілях.

Очікується, що цього року адміністрація Байдена оприлюднить указ, який обмежує деякі інвестиції США у чутливі китайські технологічні галузі, щоб обмежити у розвитку військовий потенціал Пекіна.

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