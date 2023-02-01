Китай збирається вдарити санкціями по сонячній енергетиці США: як це в нього вийде

Китайські компанії контролюють приблизно 80% світового ланцюжка постачання для виробництва сонячних панелей.

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У відповідь на посилення санкцій США проти Китаю щодо поставок чіпів і мікросхем Китай збирається завдати удару у відповідь, поставивши під загрозу виробництво сонячної енергії в США, пише The Wall Street Journal. Пекін розглядає можливість запровадити експортний контроль над ключовими технологіями виробництва сонячних панелей.

Справа в тому, що КНР контролює приблизно 80% світового ланцюжка постачання для виробництва сонячної енергії. Саме в Піднебесній зараз збирають майже всі сонячні панелі у світі, а також виробляють більшу частину обладнання, що використовується у виробничому процесі, особливо для великих сонячних панелей.

Якщо план буде прийнято, китайські галузеві виробники мають отримати ліцензію від своєї провінційної торгової влади на продаж "сонячних" технологій для США. Американські експерти стверджують, що такі плани КНР вкотре свідчать про гостру необхідність швидкого масштабування всього, що необхідно для видобутку сонячної енергії на території Сполучених Штатів.

На сьогодні у США немає жодної фабрики з виробництва сонячних панелей, але принаймні дві компанії (підрозділ корейської Qcells і стартап CubicPV, підтримуваний Біллом Гейтсом), оголосили, що в найближчі кілька років збудують відповідні заводи.

Утім, китайські санкції на сонячні панелі не зможуть заподіяти стільки ж шкоди, як американські санкції на чіпи. Адже виробництво обладнання і панелей для видобутку сонячної енергії не настільки складний технологічний процес, як розробка напівпровідників і США, у разі чого, швидко надолужить втрачене.

Раніше Фокус писав, що Білий дім збирається завдати останній і найпотужніший санкційний удар по китайському Huawei.