Китай собирается ударить санкциями по солнечной энергетике США: как это у него получится

Китайские компании контролируют примерно 80% мировой цепочки поставок для производства солнечных панелей.

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В ответ на ужесточающиеся санкции США против Китая в отношении поставок чипов и микросхем Китай собирается нанести ответный удар, поставив под угрозу производство солнечной энергии в США, пишет The Wall Street Journal. Пекин рассматривает возможность ввести экспортный контроль над ключевыми технологиями производства солнечных панелей.

Дело в том, что КНР контролирует примерно 80% мировой цепочки поставок для производства солнечной энергии. Именно в Поднебесной сейчас собирают почти все солнечные панели в мире, а так же производят большую часть оборудования, используемого в производственном процессе, особенно для крупных солнечных панелей.

Если план будет принят, китайские отраслевые производители должны будут получить лицензию от своих провинциальных торговых властей на продажу "солнечных" технологий для США. Американские эксперты утверждают, что такие планы КНР в очередной раз свидетельствуют об острой необходимости быстрого масштабирования всего необходимого для добычи солнечной энергии на территории Соединенных Штатов.

На сегодняшний день в США нет ни одной фабрики по производству солнечных панелей, но по крайней мере две компании (подразделение корейской Qcells и стартап CubicPV поддерживаемый Биллом Гейтсом), объявили, что в ближайшие пару лет построят соответствующие заводы.

Впрочем, китайские санкции на солнечные панели не смогут причинить столько же вреда, как американские санкции на чипы. Ведь производство оборудования и панелей для добычи солнечной энергии не настолько сложный технологический процесс, как разработка полупроводников и США, в случае чего, быстро наверстает упущенное.

Ранее Фокус писал, что Белый дом собирается нанести последний и самый мощный санкционный удар по китайскому Huawei.