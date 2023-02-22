США готовят армию дронов-убийц против Китая: стал известен секретный план

Журналисты исследовали тендерные документы Пентагона и выяснили, что США тайно наращивает армию беспилотников, которые дадут мощный отпор Китаю в случае атаки на Тайвань.

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Засекреченный проект под названием AMASS, подробности которого выяснили журналисты, направлен на глобальное подавление ПВО противника с помощью армии дронов, пишет Asia Times. Он вступит в силу и будет реализован в том случае, если Китай решится на военную агрессию против Тайваня.

Как отмечают журналисты издания, к глобальному использованию беспилотников в военных целях послужила агрессия России против Украины и активное применение обеими сторонами БПЛА как для защиты, так и для атак на фронте. США провели множество симуляций военных действий с разными аспектами и при разных условиях и убедились, что беспилотники – один из решающих факторов на поле боя в современном мире.

В чем суть плана по применению роя дронов

Недавно Министерство обороны США запустило к реализации узкопрофильный проект под названием "автономные многодоменные адаптивные рои дронов" (AMASS), в котором основной акцент делается на создание целых армий ударных беспилотников, в том числе дронов-камикадзе, которые в случае необходимости будут атаковать врага на море и на суше с целью уничтожить его ПВО.

[ + – ] У Китая есть лазерные установки по борьбе с атакой дронов Фото: Соцсети

Техническая особенность плана в том, что многотысячные рои дронов будут управляться из единого центра или из нескольких центров с целью совместной атаки с разных направлений. Это позволит "сломить" ПВО противника, уничтожить артиллерийские системы и ракетные пусковые установки.

И хотя подробности проекта строго засекречены, но анализ тендерных поставок для армии США явно показывает, что работа над проектом активно ведется именно в этом направлении.

Симуляция боя между США и Китаем

Готовясь вводить в действие план AMASS, Пентагон провел ни одну компьютерную симуляцию возможного боестолкновения между Китаем и США при поддержке союзников (Японии и Тайваня) с применением дронов разных типов, которые были в наличии у армий этих стран на 2021 год.

Искусственный интеллект предрек пиррову победу США и их союзникам — потери всех сторон были огромны. ИИ рассчитал, что при высадке китайского десанта на Тайвань США и Япония потеряли бы в бою 449 боевых самолетов и 43 корабля, в том числе два авианосца, а людские потери США составили бы около 7 тысяч солдат, причем 3 200 человек погибли бы в бою. Тайвань также бы понес ошеломляющие потери в симуляции, потеряв половину своих военно-воздушных сил, 22 корабля и 3 500 наземных военнослужащих, треть из которых погибла бы в бою.

Но и Китай ждала бы мрачная ситуация по результатам боя: потеря 138 кораблей, 155 боевых самолетов и 52 тысяч солдат (7 тысяч убиты в бою, 15 тысяч утонули, 30 тысяч стали пленными армии Тайваня).

[ + – ] В симуляции боя потери всех сторон были ошеломительными, но победа осталась за союзниками Фото: Иллюстративное фото

И такие потери были с учетом активного использования роев беспилотников. Но, видимо, США решили улучшить результат симуляции и запастись подавляющим количеством БПЛА, которых явно не хватало в 2021 году, пишут журналисты.

Почему военные делают ставку именно на рои дронов

Эксперты отмечают, что на сегодняшний день армии беспилотников – прекрасная альтернатива наступательным операциям, которые позволяют значительно сократить свои потери и при обороне тоже. Кроме того, в отличие от России, в развитых странах принято считать потери и относится к жизни бойцов максимально бережно. Ведь еще со времен Второй мировой войны там помнят слова генерала армии США Джорджа Паттона: "Самый лучший танк не стоит жизни солдата".

Кроме этого, в Пентагоне подсчитали, что дроны обходятся гораздо дешевле, чем дорогостоящие сверхдальние ракеты с лазерным наведением и сложными GPS-датчиками, которые противник может легко сбить при хорошей работе ПВО.

[ + – ] К наращиванию роев дронов США натолкнуло использование иранских беспилотников Россией в агрессии против Украины Фото: Скриншот

Эффективность дронов, к сожалению, продемонстрировали события в Украине, когда Россия с помощью дешевых и многочисленных иранских "Шахедов" нанесла серьезный ущерб инфраструктуре страны.

Ранее Фокус писал, что дроны и ракеты будут сбивать мощными лазерами: представлены новые защитные системы.