Хакеры используют ChatGPT, чтобы нажиться на доверчивых людях: как не стать жертвой

Киберпреступники всегда на острие "хайпа", и пользуясь информационным шумом стараются нажиться на доверии людей.

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Любой новый интернет-сервис, который у всех на слуху, может послужить платформой для хакеров, чтобы выманить у людей деньги, пишет в своем Facebook эксперт по кибербезопасности Константин Корсун. Мошеннические "благотворительные фонды", "срочные сборы средств" или "бесплатный доступ к закрытому функционалу" – все это используют хакеры как инструмент социальной инженерии.

На этот раз хакеры используют шумиху вокруг ChatGPT предлагая наивным новичкам перейти по ссылке на фейковую страничку якобы с чат-ботом. Для этого, как говорит Константин Корсун, они регистрируют множество сайтов с похожим названием пользуясь тем, что большинство не знает точный адрес чат-бота. Или создают разные группы в соцсетях и телеграм-каналах, посвященные ИИ, где публикуют интересные материалы на тему нейросетей и предлагают перейти по зараженной ссылке. А так же предлагают установить какое-либо "супер-полезное и бесплатное" расширение для чат-бота.

[ + – ] Поддельная страница с ChatGPT Фото: Соцсети

В итоге ПК пользователя переходит под контроль хакеров и они получают возможность воровать конфиденциальную банковскую информацию и пароли. Зашифровав файлы пользователя с помощью зловреда Ransomware, могут требовать от юзера выкуп за расшифровку его данных.

Чтобы не попасться на уловку мошенников, вы должны помнить, что официальный доступ к ChatGPT можно получить только по этой ссылке (https://chat.openai.com/) или по этой, а потом нажать кнопку TRY CHATGPT. Или перейти к чат-боту с главной страницы OpenAI. Занесите эти ссылки себе в "Избранное" и переходите только по ним.

[ + – ] К ChatGPT можно попасть с официальной странице OpenAI.com Фото: Скриншот

Во-вторых, для ChatGPT не существует никаких "специальных программ для Windows или Mac" – чат-бот работает исключительно в браузере! Ничего не скачивайте на свой компьютер.

Если говорить о расширениях для браузера, то их очень много. Вам следует устанавливать их только из официального магазина Google. Так же обращайте внимание на дату размещения расширения и на количество скачавших его пользователей. Чем старее расширение и чем больше пользователей, – тем лучше. Но все равно учитывайте, что все эти расширения никакого официального отношения к ChatGPT не имеют.

[ + – ] Обращайте внимание на "возраст" расширения и количество подписчиков. Чем "старше" расширение и чем больше подписчиков - тем лучше Фото: Скриншот

Не забывайте, что никаких "официальных каналов ChatGPT" в Telegram или Viber, или других мессенджерах не существует. Все это обман и уловки киберпреступников. Есть только официальная веб-версия на официальной странице компании-разработчика OpenAI.

[ + – ] В идеале расширение для браузера должно иметь хорошую репутацию на GitHub и открытый исходный код Фото: Скриншот

Для смартфонов на Android или iOS тоже нет никаких "чудодейственных официальных программ ChatGPT". Установив непонятные поделки, вы рискуете быть подписанным на платные сервисы, а потом будете недоумевать – куда деваются деньги с вашей карточки?

ChatGPT – прекрасный способ расширить свои горизонты и пообщаться с искусственным интеллектом. Но делать это стоит без лишнего риска и безопасно.

Ранее Фокус знакомил читателей с ТОП-3 расширений для чат-бота ChatGPT: как прокачать свой браузер с помощью ИИ.