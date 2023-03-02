Электрический самолет Prosperity пролетел 250 км на одном заряде — это рекорд (видео)

Летающее такси Prosperity преодолело 250,64 км, отодвинув конкурента Joby Aviation на второе место.

Related video

Компания Autoflight представила прототип полноразмерного воздушного eVTOL-такси Prosperity I 4-го поколения. Электротранспорт вертикального взлета и посадки примечателен тем, что совершил самый продолжительный полет среди всех известных электросамолетов, пишет издание newatlas.com.

Предыдущая модель электрического самолета Prosperity располагала 8-ю подъемными винтами и 2-мя толкающими, а новая модель оснащена утолщенными крыльями, 4-мя направляющими и 10-ю подъемными винтами. Плюс дополнительный рельсовый толкатель, расположенный в задней части кабины. Такое предположение сделали авторы материала, просмотрев фото, предоставленные разработчиками. "Салон тоже увеличили в размерах, думаем, что он 5-местный", — пишут журналисты.

Самолет Prosperity спроектировали немецкие инженеры, а его производством занимались китайские специалисты. Во время крейсерского полета его подъемные винты остаются открытыми, зафиксированными в продольном положении, чтобы снизить сопротивление, отмечается в материале.

Журналисты сомневаются, что такая конструкция "помогла" увеличить продолжительности полета и побить рекорд, поставленный аппаратом eVTOL Joby в 2021 году. Однако в компании Autoflight заявили о том, что их воздушное такси смогло пролететь 241+ км. И все же стоит учитывать, что электросамолет не нес нагрузку, обеспечивающую дополнительный вес, а ведь таковой будет, раз уж транспорт рассчитан на нескольких пассажиров.

Тем не менее, это замечательное достижение, и аппараты от Autoflight смогут конкурировать на развивающемся рынке eVTOL. Разработчик заявляет, что сможет ввести свои аэротакси в эксплуатацию к 2025 году.

"Этот полет является важной вехой и свидетельством невероятных усилий команды и прогресса в тестировании и постепенном расширении возможностей самолета", — сказал президент Autoflight Омер Бар-Йохай. "Мы надеемся получить сертификаты от EASA в 2025 году".