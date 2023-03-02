Електричний літак Prosperity пролетів 250 км на одному заряді – це рекорд (відео)

Літаюче таксі Prosperity подолало 250,64 км, відсунувши конкурента Joby Aviation на друге місце.

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Компанія Autoflight представила прототип повнорозмірного повітряного eVTOL-таксі Prosperity I 4-го покоління. Електротранспорт вертикального зльоту та посадки примітний тим, що здійснив найтриваліший політ серед усіх відомих електролітаків, пише видання newatlas.com.

Попередня модель електричного літака Prosperity мала 8 підйомних гвинтів і 2 штовхаючі, а нова модель оснащена потовщеними крилами, 4 напрямними і 10 підйомними гвинтами. Плюс додатковий рейковий штовхач, розташований у задній частині кабіни. Таке припущення зробили автори матеріалу, переглянувши фото, надані розробниками. "Салон теж збільшили у розмірах, думаємо, що він 5-місний", — пишуть журналісти.

Літак Prosperity спроєктували німецькі інженери, а його виробництвом займалися китайські фахівці. Під час крейсерського польоту його підйомні гвинти залишаються відкритими, зафіксованими в поздовжньому положенні, щоб знизити опір, наголошується в матеріалі.

Журналісти сумніваються, що така конструкція "допомогла" збільшити тривалість польоту та побити рекорд, поставлений апаратом eVTOL Joby в 2021 році. Однак у компанії Autoflight заявили про те, що їхнє повітряне таксі змогло пролетіти 241+ км. І все ж варто враховувати, що електролітак не ніс навантаження, що забезпечує додаткову вагу, адже така буде, якщо транспорт розрахований на кількох пасажирів.

Тим не менш, це чудове досягнення, і апарати від Autoflight зможуть конкурувати на ринку eVTOL, що розвивається. Розробник заявляє, що зможе ввести свої аеротаксі в експлуатацію до 2025 року.

"Цей політ є важливою віхою та свідченням неймовірних зусиль команди й прогресу в тестуванні та поступовому розширенні можливостей літака", — сказав президент Autoflight Омер Бар-Йохай. "Ми сподіваємося отримати сертифікати від EASA у 2025 році".