Не только дроны, но и Google Meet: какие технологии активно применяют ВСУ на фронте

Коммерческие беспилотники, спутниковый Интернет Starlink, сервисы Google Meet и Zoom стали важными инструментами защитников Украины на передовой.

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Украинские военные получают потоковую видеоинформацию вовсе не от современных дронов по сетям связи стоимостью в десятки тысяч долларов. Осведомленность им гарантируют коммерческие БПЛА, пишет defenseone.com.

Дроны на фронте: как применяют Matrice 30T, Mavic 3, "Валькірія"

Подразделение "Сенека" выполняет широкий спектр задач для 93-й бригады, говорится в материале. Одной из миссий является атака российской техники при помощи модифицированных дронов, которые сбрасывают боеприпасы на танки, БМД, БМП и пр. Также подразделение занимается и разведкой. Работая в режиме 24/7 из командного центра и с позиций, операторы дронов помогают определять цели для украинской артиллерии, а затем корректируют огонь.

Операторы дронов подбирают оружие, исходя из своих задач. Для ночного наблюдения в "Сенека" применяют большой DJI Matrice 30T, — беспилотник стоимостью $13 тыс., оснащенный качественной тепловизионной камерой. Для базового наблюдения хватает мощностей квадрокоптера DJI Mavic 3 стоимостью $2 тыс., который обычно летает в пределах километра или двух от позиций россиян. БПЛА "Валькірія" украинского производства, который может дольше оставаться в воздухе и летать дальше, чем типичный квадрокоптер DJI.

Плохие погодные условия, такие как снег или дождь, могут вызвать короткое замыкание у беспилотников, да и картинка с их камер будет некачественной, однако дроны невероятно эффективны. Оператор БПЛА с позывным "Студент" рассказал журналистам, что в результате нанесенных его дронами ударов в период с августа по декабрь, погибли около 600 российских солдат.

[ + – ] Украинский военный запускает дрон DJI Mavic Фото: Скриншот

Google Meet и Zoom помогают держать связь с артиллерией

Другой служащий с позывным "Блокчейн" заявил, что военные обмениваются данными между собой, что помогает им действовать оперативно. По его словам, оставаться на связи они могут благодаря мессенджерам вроде Google Meet или Zoom, сообщает СМИ.

Что касается управления дронами, к примеру от DJI, то оно осуществляется через смартфоны или планшеты. Они выступают в роли контроллеров — стоит только загрузить нужный софт. Если устройство работает на ОС Android, отснятый беспилотником материал можно легко отправить через Google Meet. Украинские артиллеристы, перейдя по ссылке-приглашению, могут отследить, насколько меткими были их выстрелы, имея картинку с дрона-корректировщика. "Блокчейн" утверждает, что в случае возникновения каких-либо проблем, он просто формирует новую ссылку-приглашение, и артиллеристы переходят по ней. Он считает, что инструменты Google надежно защищены от хакерских атак и взломов. "Удачи со взломом Google. У них кибербезопасность намного лучше, чем у Пентагона", — прокомментировал солдат.

Некоторые дроны, такие как DJI Matrice 30T, не позволяют передавать информацию при помощи Android-устройств. В таком случае операторам приходится обращаться к Zoom, который "далек от идеала", по словам "Блокчейна".

[ + – ] Солдат ВСУ развертывает терминал Starlink

Спутниковый Интернет Starlink на войне

В SpaceX 9 февраля заявили о том, что использование украинскими военными Starlink с целью проведения наступательных операций будет ограничено. Пять дней спустя из "Сенеки" сообщили, что проблемы со связью действительно были, но недолго и сейчас все работает в штатном режиме.

По словам Тодда Хамфриса из Техасского университета в Остине, в теории, можно заглушить спутниковые сигналы группировки Starlink. Специалист говорит, что каждый терминал Старлинк использует внутренний приемник GPS, чтобы выбрать, какие спутники будут передавать отправляемые им сигналы, поэтому попытки России заглушить сигналы GPS могут нарушить работу Starlink. В марте инженеры Starlink смогли справиться с атакой российского средства РЭБ, обновив код, напомнило издание.

Другие проблемы более прозаичны. Прежде чем отправиться на передовую утром 14 февраля, подразделение должно было найти терминал, работа которого проплачена. Услуга стоит &75 в месяц, и иногда ее оплачивают добровольцы, волонтеры, жертвователи из собственных карманов, говорится в статье.

Солдатам подразделения "Сенека", конечно, некогда разбираться с технологией. По словам "Грэй", 24-летнего солдата, который ведет видеопотоки, в условиях круглосуточных боевых действий каждая минута посвящена операциям, анализу и обучению.

"У нас нет проблем с мотивацией", — сказал "Лебедь", бывший журналист, который перешел от освещения войны к непосредственному участию в ней. — "Но хорошо бы выспаться".