Не тільки дрони, а й Google Meet: які технології активно застосовують ЗСУ на фронті

Комерційні безпілотники, супутниковий Інтернет Starlink, сервіси Google Meet та Zoom стали важливими інструментами захисників України на передовій.

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Українські військові отримують потокову відеоінформацію зовсім не від сучасних дронів по мережах зв'язку вартістю десятки тисяч доларів. Поінформованість їм гарантують комерційні БПЛА, пише defenseone.com.

Дрони на фронті: як застосовують Matrice 30T, Mavic 3, "Валькірія"

Підрозділ "Сенека" виконує широкий спектр завдань для 93-ї бригади, йдеться у матеріалі. Однією з місій є атака російської техніки за допомогою модифікованих дронів, які скидають боєприпаси на танки, БМД, БМП та ін. Також підрозділ займається розвідкою. Працюючи в режимі 24/7 з командного центру та з позицій, оператори дронів допомагають визначати цілі для української артилерії, а потім коригують вогонь.

Оператори дронів підбирають зброю, виходячи зі своїх завдань. Для нічного спостереження в "Сенека" застосовують великий DJI Matrice 30T — безпілотник вартістю $13 тис., оснащений якісною тепловізійною камерою. Для базового спостереження вистачає потужностей квадрокоптера DJI Mavic 3 вартістю $2 тис., що зазвичай літає в межах кілометра або двох від позицій росіян. БПЛА "Валькірія" українського виробництва, яке може довше залишатися у повітрі та літати далі, ніж типовий квадрокоптер DJI.

Погані погодні умови, такі як сніг або дощ, можуть викликати коротке замикання у безпілотників, та й картинка з їх камер буде неякісною, проте дрони неймовірно ефективні. Оператор БПЛА із позивним "Студент" розповів журналістам, що внаслідок завданих його дронами ударів у період із серпня по грудень загинули близько 600 російських солдатів.

[ + – ] Український військовий запускає дрон DJI Mavic Фото: Скріншот

Google Meet та Zoom допомагають тримати зв'язок з артилерією

Інший службовець із позивним "Блокчейн" заявив, що військові обмінюються даними між собою, що допомагає їм діяти оперативно. За його словами, залишатися на зв'язку вони можуть завдяки месенджерам на кшталт Google Meet або Zoom, повідомляє ЗМІ.

Що стосується управління дронами, наприклад від DJI, воно здійснюється через смартфони або планшети. Вони виступають у ролі контролерів — варто лише завантажити потрібний софт. Якщо пристрій працює на ОС Android, знятий безпілотником матеріал можна легко надіслати через Google Meet. Українські артилеристи, перейшовши на заслання-запрошення, можуть відстежити, наскільки влучними були їх постріли, маючи картинку з дрона-коригувальника. "Блокчейн" стверджує, що у разі виникнення будь-яких проблем він просто формує нове посилання-запрошення, і артилеристи переходять по ньому. Він вважає, що інструменти Google надійно захищені від атак хакерів і зломів. "Удачі зі зломом Google. У них кібербезпека набагато краща, ніж у Пентагону", — прокоментував солдат.

Деякі дрони, такі як DJI Matrice 30T, не дозволяють передавати інформацію за допомогою Android-пристроїв. У такому разі операторам доводиться звертатися до Zoom, який "далекий від ідеалу", за словами "Блокчейна".

[ + – ] Солдат ЗСУ розгортає термінал Starlink

Супутниковий Інтернет Starlink на війні

У SpaceX 9 лютого заявили, що використання українськими військовими Starlink з метою проведення наступальних операцій буде обмежено. Через п'ять днів із "Сенеки" повідомили, що проблеми зі зв'язком дійсно були, але недовго і зараз все працює в штатному режимі.

За словами Тодда Хамфріса з Техаського університету в Остіні, теоретично можна заглушити супутникові сигнали угрупування Starlink. Фахівець каже, що кожен термінал Старлінк використовує внутрішній приймач GPS, щоб вибрати, які супутники будуть передавати сигнали, що надсилаються їм, тому спроби Росії заглушити сигнали GPS можуть порушити роботу Starlink. У березні інженери Starlink змогли впоратися з атакою російського засобу РЕБ, оновивши код, нагадало видання.

Інші проблеми більш прозаїчні. Перш ніж вирушити на передову вранці 14 лютого, підрозділ мав знайти термінал, роботу якого проплачено. Послуга коштує 75 на місяць, і іноді її оплачують добровольці, волонтери, жертводавці зі своїх кишень, йдеться в статті.

Солдатам підрозділу "Сенека", звісно, ніколи розбиратися з технологією. За словами "Грей", 24-річного солдата, який веде відеопотоки, в умовах цілодобових бойових дій кожна хвилина присвячена операціям, аналізу та навчання.

"У нас немає проблем із мотивацією", — сказав "Лебідь", колишній журналіст, який перейшов від висвітлення війни до безпосередньої участі в ній. — "Але добре б виспатися".