В Украине начали блокировать интернет-сайты: цель благая, но есть и неприятные нюансы

Это не аналог Роскомнадзора и не борьба с пропагандой или пиратским ПО. У системы от НЦУ задача защитить украинцев от мошенников, хотя эксперты уже критикуют ее.

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Национальный центр оперативно-технического управления телеком-сетями (НЦУ) ввел в действие автоматизированную систему по блокировке интернет-сайтов в украинском сегменте Интернета, сообщает Dev.ua. Система призвана выявлять и блокировать домены с фишингом, т.е. мошеннические, хакерские ресурсы.

Инициативу НЦУ тут же раскритиковали в Интернет-ассоциации Украины отметив, что если над ней получат контроль российские оккупанты, то смогут блокировать любые неугодные им информационные сайты или подменять их своими, да и украинские власти могут начать блокировать неудобные для них ресурсы. И, пожалуй, самая главная претензия, при попытке захода на запрещенный сайт провайдер фиксирует IP-пользователя, время захода и передает эти данные "в соответствующие государственные органы". До сих пор нет точного ответа – для чего собирается подобная информация о пользователе.

Как работает система блокировки

Блокировка происходит классическим способом с помощью DNS-серверов провайдеров. Каждые 15 минут провайдеры получают так называемые "стоп-листы" и блокируют находящиеся в них сайты.

Каждый из нас, пользуясь каким-либо провайдером, подключен к его DNS-серверу, задача которого в преобразовании имен сайтов в их IP-адреса. На самом деле провайдеру уже давно блокируют вредоносные сайты, например в свежем реестре НЦУ содержится 709 имен всяких мошеннических интернет-казино.

[ + – ] СБУ активно блокирует мошеннические интернет-казино Фото: СБУ

Теперь же система начнет блокировать и сайты, направленные на фишинг и мошенничество в банковской сфере. Речь не идет о блокировки пропаганды или торрентов или сайтов с пиратским ПО. Банковский фишинг – одна из самых больших опасностей в современном интернете и мошенники создают множество поддельных ресурсов, внешним видом напоминающие настоящие страницы банков и заманивают на них свои жертвы, чтобы выманить персональные данные и получить доступ к их деньгам. Например, больше всего киберпреступники облюбовали "разводки" на тему Приватбанка и программы e-dopomoga.

Формирование списка и работа провайдеров

Составление списков происходит благодаря работе команде реагирования на киберугрозы НБУ, которая, в свою очередь, берет информацию от СБУ и CERT-UA Госспецсвязи. Используются сообщения о фишинге и от самих пользователей Интернета – такие сайты проверяются и вносятся в список блокировки. Если же владелец сайта считает, что его ресурс ошибочно попал в "стоп-лист", то он может послать заявку на разблокировку.

Впрочем, никакой "обязаловки" по подключению к данному сервису нет, и провайдеры могут по своему желанию подключиться к подобным "стоп-листам". По словам председателя ИнАУ Александра Савчука, большинство провайдеров уже зарегистрировались в системе от НЦУ.

Ранее Фокус писал, что в Украине может появиться спутниковый Интернет от другого оператора, а не только Starlink.