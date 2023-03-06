"Сожрет" батарею и уничтожит дисплей: чем режим Always-On display опасен для смартфонов

AOD (Always-On display) изнашивает не только батарею, но и вредит дисплею. За удобство быть постоянно в курсе пришедших уведомлений придется пожертвовать всем этим.

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Эксперты из технической лаборатории Dxomark выяснили в ходе исследования, как функция Always-On display (AOD) влияет на состояние батареи и износ дисплея смартфонов, пишет сайт Ghacks. Оказалось, что не все так "радужно", как заявляют производители. Фокус знакомит читателей с результатами тестирования.

Что такое AOD

Always-On display — очень удобная "фишка", которую первой на рынок вывела компания Nokia, когда еще выпускала свои смартфоны на операционной системе Windows Phone. AOD позволяет без разблокировки дисплея смартфона видеть основную информацию о пришедших уведомлениях (звонки, СМС, соцсети, время, дата и прочее). Эта функция не только эстетично смотрится, но и очень удобна в случае, если инженеры не оснастили смартфон мигающим светодиодом уведомлений на лицевой панели, чего лишены многие устройства. Их пользователи вынуждены постоянно "тапать" по дисплею или разблокировать гаджет, чтобы убедиться, что они не пропустили ничего важного.

[ + – ] AOD позволяет без разблокировки дисплея смартфона видеть основную информацию о пришедших уведомлениях Фото: Соцсети

Чем опасен режим Always-On display

За любое удобство всегда приходится чем-то расплачиваться, и в случае с AOD речь идет прежде всего о дисплее. В зависимости от типа матрицы (IPS, OLED, AMOLED), изнашиваться экран будет по-разному.

В случае со стандартной IPS-матрицей, которая установлена в большинстве смартфонов начального и среднебюджетного уровней, она будет испытывать постоянный нагрев, что приведет к быстрой деградации всего дисплея.

Если говорить об более дорогих моделях с OLED- или AMOLED- дисплеями, то в них из-за постоянно включенной функции AOD будут выгорать отдельные пиксели, что не прибавит эстетики и комфорта при просмотре контента.

Совет экспертов: Для того, чтобы уменьшить эти риски эксперты рекомендуют для всех дисплеев стараться выбирать более темные темы и "ночной режим" отображения для приложений, чтобы лишний раз не напрягать подсветку.

Кроме "пожирания" ресурса экрана, Always-On display так же негативно влияет и на аккумулятор. Чем больше вы используете AOD, тем чаще вам придется заряжать свой смартфон, а, как вы знаете, каждый аккумулятор имеет определенный ресурс циклов "заряд/разряд". В современных литий-ионных аккумуляторах он равен в среднем 600 циклам. То есть пользователь может разрядить свой смартфон до 0% и зарядить его до 100% приблизительно 600 раз до того момента, когда батарея перестанет "держать" заряд и выйдет из строя.

На самом деле этот показатель эфемерен и зависит от бренда, качества аккумулятора и условий использования. Раньше эта проблема была вообще не актуальна – аккумуляторы были несовершенны, но зато можно было легко открыть заднюю крышку устройства и легким движением руки заменить вышедшую из строя батарею на какой-нибудь дешевый китайский аналог.

Теперь все значительно сложнее: для тонкости, эстетизма и крепости конструкции производители делают цельные корпуса, которые очень сложно разобрать самостоятельно без помощи СЦ. Поэтому некоторые пользователи предпочитают пусть и менее функциональные и престижные, зато позволяющие быструю замену батареи "по старинке" смартфоны из Китая. Например, модели Cubot Max 3 или Cubot Note 20 Pro имеют функцию быстрой замены батареи с помощью простого снятия задней крышки. Хотя есть большой вопрос в их надежности – внимательно изучите отзывы на том же AliExpress и не доверяйте мнению блоггеров из YouTube.

[ + – ] Некоторые китайские смартфоны все еще имеют функцию "горячей" замены аккумулятора Фото: Соцсети

Совет экспертов: Чтобы продлить жизнь аккумулятору, старайтесь не использовать его в экстремальных условиях (сильный холод/жара/перегрев). Хотя литий-ионные аккумуляторы не страдают устаревшим "эффектом памяти", но лучше, если вы не будете допускать их полного разряда до 0%. Так же не следует их заряжать до 100%, а лучше держать эти показатели на уровне 20% (поставили на зарядку) и 80% (сняли с зарядки). Есть специальные программы на Android, которые помогут вам автоматизировать этот процесс.

Как влияет AOD на заряд аккумулятора

Чем совершенней технология дисплея, тем меньше режим Always-On display влияет на разряд батареи. IPS — относительно старая технология, зато дешевая, однако требующая всей подсветки дисплея для AOD. Поэтому смартфон с IPS-матрицей будет разряжаться значительно быстрее, чем "собратья" с более современными OLED и AMOLED-матрицами. Там для отображения задействуются конкретные отдельные пиксели, а остальные остаются неактивные, что позволяет сэкономить заряд.

[ + – ] В OLED и AMOLED-матрицах задействуются только отдельные пиксели. а не весь экран Фото: Соцсети

Но не все так хорошо, как обещают производители. Эксперты из Dxomark взяли для тестирования смартфоны Xiaomi Ultra 125, iPhone 14 Pro Max, Samsung Galaxy S22 и Google Pixel 7 Pro – все они имеют AMOLED- и OLED-матрицы. Тест проводился в обычных условиях при комнатной температуре. Эксперты включили режим "полета" и автояркость, а так же адаптивную частоту обновления экранов. Беспроводные модули (Wi-Fi, Bluetooth, GPS) были отключены и тестировщики не пользовались устройствами во время исследования.

В результате тестов выяснилось, что батареи каждого смартфона хватило в среднем на 100 ч работы, а если отключить AOD, то смартфоны смогли продержаться в четыре раза дольше – 400 ч.

[ + – ] В среднем режим AOD в четыре раза больше расходует ресурс батареи Фото: dxomark.com

Подводя итог, эксперты рекомендую постоянно не использовать функцию AOD в своих смартфонах, а включать ее только в редких случаях, когда вам действительно важно не пропустить ни одного уведомления. Впрочем, вы всегда можете выбрать себе смартфон с датчиком уведомлений (мигающим светодиодом на лицевой панели) и хотя он не столь информативен, как AOD, зато сигнализирует о поступившей информации и не расходует ресурс батареи и дисплея.

Ранее Фокус рассказывал, как экономить заряд батареи, чтобы смартфон работал дольше.