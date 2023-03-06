"Зжере" батарею та знищить дисплей: чим режим Always-On display небезпечний для смартфонів

AOD (Always-On display) зношує не лише батарею, а й шкодить дисплею. За зручність бути постійно в курсі сповіщень, що прийшли, доведеться пожертвувати всім цим.

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Експерти з технічної лабораторії Dxomark з'ясували в ході дослідження, як функція Always-On display (AOD) упливає на стан батареї та зношування дисплея смартфонів, пише сайт Ghacks. Виявилося, що не все так "райдужно", як заявляють виробники. Фокус знайомить читачів із результатами тестування.

Що таке AOD

Always-On display — дуже зручна "фішка", яку першою на ринок вивела компанія Nokia, коли ще випускала свої смартфони на операційній системі Windows Phone. AOD дозволяє без розблокування дисплея смартфона бачити основну інформацію про повідомлення (дзвінки, СМС, соцмережі, час, дата й інше). Ця функція не тільки здається естетичною, але й дуже зручна у випадку, якщо інженери не оснастили смартфон миготливим світлодіодом повідомлень на лицьовій панелі, чого позбавлені багато пристроїв. Їхні користувачі змушені постійно клацати по дисплею або розблоковувати гаджет, щоб переконатися, що вони не пропустили нічого важливого.

[ + – ] AOD дозволяє без розблокування дисплея смартфона бачити основну інформацію про повідомлення Фото: Соцмережi

Чим небезпечний режим Always-On display

За будь-яку зручність завжди доводиться чимось розплачуватися, і у випадку з AOD ідеться насамперед про дисплей. Залежно від типу матриці (IPS, OLED, AMOLED), зношуватиметься екран по-різному.

У випадку зі стандартною IPS-матрицею, яка встановлена в більшості смартфонів початкового та середньобюджетного рівнів, вона відчуватиме постійне нагрівання, що призведе до швидкої деградації всього дисплея.

Якщо говорити про дорожчі моделі з OLED- або AMOLED-дисплеями, то в них через постійно ввімкнену функцію AOD вигорятимуть окремі пікселі, що не додасть естетики та комфорту під час перегляду контенту.

Порада експертів: для того, щоб зменшити ці ризики експерти рекомендують для всіх дисплеїв намагатися вибирати темніші теми й "нічний режим" відображення для додатків, щоб зайвий раз не напружувати підсвічування.

Крім "пожирання" ресурсу екрану, Always-On display також негативно впливає і на акумулятор. Що більше ви використовуєте AOD, то частіше вам доведеться заряджати свій смартфон, а, як ви знаєте, кожен акумулятор має певний ресурс циклів "заряд/розряд". У сучасних літій-іонних акумуляторах він дорівнює в середньому 600 циклам. Тобто користувач може розрядити свій смартфон до 0% і зарядити до 100% приблизно 600 разів до того моменту, коли батарея перестане "тримати" заряд і вийде з ладу.

Насправді цей показник є ефемерним і залежить від бренду, якості акумулятора й умов використання. Раніше ця проблема була взагалі не актуальна — акумулятори були недосконалі, зате можна було легко відкрити задню кришку пристрою та легким рухом руки замінити батарею, що вийшла з ладу, на який-небудь дешевий китайський аналог.

Тепер усе значно складніше: для тонкощів, естетизму та міцності конструкції виробники роблять цілісні корпуси, які дуже складно розібрати самостійно без допомоги СЦ. Тому деякі користувачі віддають перевагу менш функціональним і престижним смартфонам із Китаю, зате вони дозволяють швидко замінити батареї "по-старому". Наприклад, моделі Cubot Max 3 або Cubot Note 20 Pro мають функцію швидкої заміни батареї за допомогою простого зняття задньої кришки. Хоча є велике питання в їхній надійності — уважно вивчіть відгуки на тому ж AliExpress і не довіряйте думці блогерів із YouTube.

[ + – ] Деякі китайські смартфони все ще мають функцію "гарячої" заміни акумулятора Фото: Соцмережi

Порада експертів: щоб продовжити життя акумулятора, намагайтеся не використовувати його в екстремальних умовах (сильний холод/спека/перегрів). Хоча літій-іонні акумулятори не страждають застарілим "ефектом пам'яті", але краще, якщо ви не допускатимете їхнього повного розряду до 0%. Також не слід їх заряджати до 100%, а краще тримати ці показники на рівні 20% (поставили на зарядку) та 80% (зняли із зарядки). Існують спеціальні програми на Android, які допоможуть вам автоматизувати цей процес.

Як упливає AOD на заряд акумулятора

Чим досконаліша технологія дисплея, тим менше режим Always-On display впливає на розряд батареї. IPS — відносно стара технологія, зате дешева, проте вимагає всього підсвічування дисплея для AOD. Тому смартфон із IPS-матрицею розряджатиметься значно швидше, ніж "побратими" із сучаснішими OLED і AMOLED-матрицями. Там відображаються конкретні окремі пікселі, інші залишаються неактивні, що дозволяє заощадити заряд.

[ + – ] В OLED і AMOLED-матрицях задіяні лише окремі пікселі, а не весь екран Фото: Соцмережi

Але не все так добре, як обіцяють виробники. Експерти з Dxomark взяли для тестування смартфони Xiaomi Ultra 125, iPhone 14 Pro Max, Samsung Galaxy S22 і Google Pixel 7 Pro — всі вони мають AMOLED- і OLED-матриці. Тест проводили у звичайних умовах за кімнатної температури. Експерти ввімкнули режим польоту й автояскравість, а також адаптивну частоту оновлення екранів. Бездротові модулі (Wi-Fi, Bluetooth, GPS) були вимкнені, і тестувальники не користувалися пристроями під час дослідження.

У результаті тестів з'ясувалося, що батареї кожного смартфона вистачило в середньому на 100 годин роботи, а якщо вимкнути AOD, смартфони змогли протриматися в чотири рази довше — 400 год.

[ + – ] У середньому режим AOD у чотири рази більше витрачає ресурс батареї Фото: dxomark.com

Підсумовуючи, експерти рекомендують постійно не використовувати функцію AOD у своїх смартфонах, а вмикати її тільки в окремих випадках, коли вам дійсно важливо не пропустити жодного повідомлення. Втім, ви завжди можете вибрати собі смартфон із датчиком повідомлень (миготливим світлодіодом на лицьовій панелі) і хоча він не такий інформативний, як AOD, зате сигналізує про інформацію, що надійшла, і не витрачає ресурс батареї і дисплея.

Раніше Фокус розповідав, як заощаджувати заряд батареї, щоб смартфон працював довше.