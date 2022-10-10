Як заощаджувати заряд батареї, щоб смартфон працював довше: інструкція

Якщо ви не можете зарядити телефон, але хочете залишатися на зв'язку, вам допоможе наш гайд для Android та iOS пристроїв.

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Сьогодні, 10 жовтня, ЗС РФ завдали безліч ракетних ударів територією України. В результаті деякі об'єкти енергоінфраструктури вийшли з ладу і люди просто залишились без електроенергії. Фокус дає рекомендації, що потрібно зробити, щоб ваш смартфон пропрацював у таких умовах якомога довше.

Як продовжити роботу акумулятора для смартфона на ОС Android

Згідно з рекомендаціями компанії-розробника операційної системи Android, користувачам необхідно:

1.Увімкніть режим енергозбереження

Налаштування — Батарея — Режим енергозбереження.

У налаштуваннях можна встановити таймер для автоматичного вимкнення енергозберігаючого режиму, якщо це необхідно.

Зазначимо, що при режимі енергозбереження теми всіх програм стануть темними, фонові процеси будуть призупинені, унаслідок чого деякі програми працюватимуть повільніше, фото і відео можуть довше завантажуватися.

2.Зведіть до мінімуму використання смартфона. Не варто:

грати ігри,

дивитися відеоконтент,

передавати/приймати дані,

вести тривалі телефонні розмови,

користуватися навігацією,

роздавати мобільний Інтернет (якщо в цьому немає крайньої потреби),

користуватися камерами для фото- та відеозйомки,

користуватися Bluetooth.

3.Перейдіть в "Режим польоту".

4.Використовуйте Wi-Fi замість мобільного Інтернету.

5.Спілкуйтеся за допомогою СМС.

Що зробити, щоб батарея iPhone тримала заряд довше

Власникам iOS пристроїв ми рекомендуємо зробити наступні кроки.

1.Вимкніть оновлення програм

Налаштування — Загальні — Фонове оновлення — У списку програм, що випав, навпроти кожного посуньте повзунок вліво.

2.Вимкніть геолокацію

Налаштування — Конфіденційність — Служби геолокації.

3. Активуйте режим економії енергоспоживання

Налаштування — Акумулятор — Енергозбереження.

4.Не користуйтеся такими функціями:

перегляд відео

Bluetooth

Siri

тривалі дзвінки

5.Переключіться з LTE на Wi-Fi

Зайдіть у програму "Команди", натисніть на знак "+", потім — на кнопку "Додати дію", потім — на "Увімкнути Wi-Fi".

Раніше ми давали пораду, що робити, якщо ви не в мережі: спробуйте підключитись до мереж іншого оператора, використовуючи національний роумінг.