Военные будут использовать ИИ для "промывания мозгов" в Интернете: что известно

В США планируют применять технологию "дипфейк" для проведения специальных психологических операций.

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Deepfake — это способ обработки изображения с помощью искусственного интеллекта, когда фрагменты одного видео накладываются на другое. Очень часто таким образом накладывают лица людей. В большинстве случаев для создания дипфейк-роликов используют генеративно-состязательные нейросети, состоящие из двух независимых частей — одна из них генерирует изображения до тех пор, пока вторая не примет подделку за оригинал, пишет издание The Intercept, ссылаясь на изученные документы.

Согласно федеральным контрактам о закупках, изученным The Intercept, Командование специальных операций США (SOCOM), которое выполняет секретные военные миссии в разных странах, хочет применять дипфейки при ведении пропаганды и информационно-психологических компаний в Интернете. В списке пожеланий спецслужбы указаны технологии для использования "в операциях военной информационной поддержки", как объяснили журналисты, так Пентагон обычно называет операции по обману населения или "промывке мозгов", как говорят в народе. В частности, SOCOM желает получить средства для сбора данных из открытых источников, таких как социальные сети, местные издания, чтобы "разрабатывать и направлять операции по влиянию".

Как отмечает The Intercept, ранее Командование специальных операций искало способы обнаружения дипфейков, а теперь решило использовать их в своих интересах. Спецслужба будет до 2025 года рассматривать предложения от разных разработчиков, чтобы использовать технологии в ближайшем будущем.

Интерес SOCOM к дипфейкам, как средству дезинформации, следует за недавними опасениями международного сообщества из-за поддельных видео со стороны различных сил, в том числе России. У американцев нет доказательств, что россияне смогли повлиять на выборы в США 2016 года с помощью цифровых технологий, но Пентагон решил усилить собственные возможности в области пропаганды, дабы не отставать, при этом главная роль отведена SOCOM.

"В то время, когда цифровая пропаганда набирает обороты во всем мире, США должны делать все возможное для укрепления демократии, укрепляя поддержку общих представлений об истине и реальности. Дипфейки делают обратное. Ставя под сомнение достоверность любого контента и информации, реальной или синтетической, они в конечном итоге подрывают основы самой демократии", — прокомментировал глава Инициативы Брукингского института по искусственному интеллекту и новым технологиям Крис Мезероле. — "Если дипфейки будут использоваться для целевых военных и разведывательных операций, то их использование должно подлежать проверке и контролю".

Ранее писали, что американский актер Брюс Уиллис получил цифрового двойника благодаря технологии дипфейк. Нейросеть наложила его лицо на другого актера во время съемок рекламного сериала для российского оператора мобильной связи "Мегафон".

Недавно Microsoft заявила о создании технологии для преобразования текста в речь. ИИ VALL-E научился точно имитировать голос любого человека по образцу в виде аудиозаписи длиной всего 3 секунды.