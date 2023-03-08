Військові використовуватимуть ШІ для "промивання мозку" в інтернеті: що відомо

У США планують застосовувати технологію "діпфейк" для проведення спеціальних психологічних операцій.

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Deepfake це спосіб обробки зображення за допомогою штучного інтелекту, коли фрагменти одного відео накладаються на інше. Дуже часто в такий спосіб накладають обличчя людей. У більшості випадків для створення діпфейк-роликів використовують генеративно-змагальні нейромережі, що складаються з двох незалежних частин — одна з них генерує зображення доти, доки друга не прийме підробку за оригінал, пише видання The Intercept, посилаючись на вивчені документи.

Згідно з федеральними контрактами про закупівлі, вивченими The Intercept, Командування спеціальних операцій США (SOCOM), яке виконує секретні військові місії в різних країнах, хоче застосовувати діпфейки під час пропаганди та інформаційно-психологічних компаній в інтернеті. У списку побажань спецслужби вказано технології для використання "в операціях військової інформаційної підтримки", як пояснили журналісти, так Пентагон зазвичай називає операції з обману населення або "промивання мозку", як кажуть у народі. Зокрема, SOCOM бажає отримати засоби для збору даних із відкритих джерел, таких як соціальні мережі, місцеві видання, щоб "розробляти та спрямовувати операції з впливу".

Як зазначає The Intercept, раніше Командування спеціальних операцій шукало способів виявлення діпфейків, а тепер вирішило використовувати їх у своїх інтересах. Спецслужба до 2025 року розглядатиме пропозиції від різних розробників, щоб використовувати технології у найближчому майбутньому.

Інтерес SOCOM до діпфейків, як засобу дезінформації, слідує за нещодавніми побоюваннями міжнародного співтовариства через підроблені відео з боку різних сил, зокрема Росії. Американці не мають доказів, що росіяни змогли вплинути на вибори в США 2016 року за допомогою цифрових технологій, але Пентагон вирішив посилити власні можливості в галузі пропаганди, щоб не відставати, при цьому головна роль відведена SOCOM.

"У той час, коли цифрова пропаганда набирає обертів у всьому світі, США повинні робити все можливе для зміцнення демократії, зміцнюючи підтримку загальних уявлень про істину та реальність. Діпфейки роблять протилежне. Ставлячи під сумнів достовірність будь-якого контенту й інформації, реальної чи синтетичної, вони зрештою підривають основи самої демократії, — прокоментував глава Ініціативи Брукінгського інституту зі штучного інтелекту та нових технологій Кріс Мезероле. — Якщо діпфейки будуть використовуватися для цільових військових і розвідувальних операцій, то їх використання має підлягати перевірці та контролю".

Раніше писали, що американський актор Брюс Вілліс отримав цифрового двійника завдяки технології діпфейк. Нейромережа наклала його обличчя на іншого актора під час зйомок рекламного серіалу для російського оператора мобільного зв'язку "Мегафон".

Нещодавно Microsoft заявила про створення технології для перетворення тексту на мову. ШІ VALL-E навчився точно імітувати голос будь-якої людини на зразок у вигляді аудіозапису довжиною всього 3 секунди.