ИИ научился прятать секретную информацию в картинках: как ему это удалось

Исследователи утверждают, что их алгоритм на 40% эффективнее, разработанных ранее аналогов.

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Ученые из Университета Карнеги-Меллона и Оксфордского департамента инженерных наук разработали особый алгоритм, который помогает зашифровывать секретную информацию в рисунках сгенерированных с помощью ИИ, таких как DALL-E 2 и ему подобных, пишет Interesting Engineering.

Исследователи утверждают, что с ростом инструментов типа ChatGPT и другого генеративного контента, можно получить более широкий функционал для шифрования файлов и сокрытия данных, которые, например, запрещены в тоталитарных странах. Алгоритм, с которым может ознакомиться каждый желающий, уже опубликован на сервере arXive, где приведены все подробности работы с ним.

В целом, шифрование информации в рисунках – старая технология, известная человечеству с давних времен. Конечно, с появлением компьютеров теперь нет необходимости в высоком мастерстве художника, выводящего вручную точные линии, который может позже распознать адресат сообщения, — все это делает специальное ПО. Причем чаще всего такой метод реализуется для борьбы с пиратством, когда в картинку встраивается особый код.

Даже обычный человек сегодня может зашифровать текст в какой-либо фотографии и отправить его адресату, имеющему ключ для расшифровки. В Интернете далеко не первый год существует масса программ, способных это делать. А воспользовавшись бесплатной программой DeepSound, вы сможете шифровать файлы даже в песнях.

Да, идея не нова, на что и обращают внимание критики, но тут речь не столько об идеи шифровки, сколько о техническом решение этого вопроса. Новый алгоритм использует технику, называемую минимальной энтропийной связью, чтобы максимизировать перекрытие между распределением информации обычного контента и контентом, который нужно закодировать так, чтобы разница была незаметна. Исследователи утверждают, что их алгоритм на 40% эффективнее привычных.

Ученые хотят, чтобы их алгоритм шифрования в картинках, созданных ИИ был, доступен каждому, ведь он может быть важным инструментом для журналистов и разных активистов, которые работают в странах с тоталитарными режимами.

Ранее Фокус писал, что в Китае похвастали алгоритмом для взлома квантового шифрования, но он не сработает: почему?