ШІ навчився ховати секретну інформацію в картинках: як йому це вдалося

Дослідники стверджують, що їхній алгоритм на 40% ефективніший за розроблені раніше аналоги.

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Учені з Університету Карнегі-Меллона й Оксфордського департаменту інженерних наук розробили особливий алгоритм, який допомагає зашифровувати секретну інформацію в малюнках, згенерованих за допомогою ШІ, таких як DALL-E 2 і подібних до нього, пише Interesting Engineering.

Дослідники стверджують, що зі зростанням інструментів типу ChatGPT та іншого генеративного контенту можна отримати ширший функціонал для шифрування файлів і приховування даних, які, наприклад, заборонені в тоталітарних країнах. Алгоритм, із яким може ознайомитися кожен охочий, уже опубліковано на сервері arXive, де наведено всі подробиці роботи з ним.

Загалом шифрування інформації в малюнках — стара технологія, відома людству з давніх-давен. Звичайно, з появою комп'ютерів тепер немає потреби у високій майстерності художника, який виводить вручну точні лінії, що їх може пізніше розпізнати адресат повідомлення, — все це робить спеціальне програмне забезпечення. До того ж найчастіше такий метод реалізується для боротьби з піратством, коли в картинку вбудовується особливий код.

Навіть звичайна людина сьогодні може зашифрувати текст у будь-якій фотографії та відправити його адресату, який має ключ для розшифровки. В інтернеті далеко не перший рік існує багато програм, здатних це робити. А скориставшись безплатною програмою DeepSound, ви зможете шифрувати файли навіть у піснях.

Так, ідея не нова, на що й звертають увагу критики, але тут ідеться не стільки про ідею шифрування, як про технічне вирішення цього питання. Новий алгоритм використовує техніку, яка називається мінімальним ентропійним зв'язком, щоб максимізувати перекриття між розподілом інформації звичайного контенту й контентом, який потрібно закодувати так, щоб різниця була непомітна. Дослідники стверджують, що їхній алгоритм на 40% ефективніший за звичні.

Учені хочуть, щоб їхній алгоритм шифрування в картинках, створених ШІ, був доступний кожному, адже він може бути важливим інструментом для журналістів і різних активістів, які працюють у країнах із тоталітарними режимами.

Раніше Фокус писав, що в Китаї похвалили алгоритм для злому квантового шифрування, але він не спрацює: чому?