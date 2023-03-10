Ученые создали "красное вещество": оно изменит весь принцип работы аккумуляторов

Новый сверхпроводник позволит передавать энергию без потерь, чем лишит батареи их главных недостатков.

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Ученые из Университета Рочестера совершили настоящий прорыв в науке, разработав коммерчески доступный сверхпроводник, который позволяет передавать электричество без каких-либо потерь, пишет The Wall Street Journal. Это значит, что благодаря сверхпроводнику батареи наших ноутбуков и смартфонов смогут работать дольше и лучше, да и вся энергоиндустрия может полностью измениться.

Причем речь идет не только о бытовых приборах, питающихся от аккумуляторов, ведь сверхпроводник способен изменить к лучшему любой сегмент электротехники, в том числе электромобили и электропоезда, а так же обеспечить передачу энергии от ветряных и солнечных электростанций без потерь.

Сверхпроводник способен левитировать между двумя магнитами Фото: The Wall Street Journal

Раньше сверхпроводники были экономически не выгодны и очень нестабильны, потому что требовали активного охлаждения до -160 С° и на них должно было оказываться огромное давление для работы. Но теперь ученые смогли создать материал, который работает при комнатной температуре и низком давлении. Они назвали его "красным веществом", потому что в процессе экспериментов вещество, в составе которого содержатся азот, лютеций и водород, изменило цвет на красный в результате давления алмазной "наковальни" на него.

Принцип активации сверхпроводника на алмазной "наковальне" Фото: The Wall Street Journal

Главная проблема, которая сейчас стоит перед учеными – снизить необходимость давления на материал до шести килограмм на квадратный дюйм, которое люди испытывают на уровне моря. Пока что без алмазной "наковальни" для активации вещества не обойтись. Но ученые говорят, что решат этот вопрос с помощью инструментов, которые используются для производства чипов.

В Университете Рочестера утверждают, что уже через пять лет у нас будут устройства со сверхпроводящими компонентами, которые позволят нашим телефонам и ноутбукам потребуется меньше электроэнергии для работы, и они не будут терять энергию в виде тепла, что даст им более длительное время автономной работы. Подобные аккумуляторы появятся и в электромобилях и везде, где требуется передача энергии без потерь.

Ранее Фокус писал, что ученые "прокачают" батарейки, чтобы они стали дешевле и лучше: за счет чего это произойдет.