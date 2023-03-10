Вчені створили "червону речовину": вона змінить весь принцип роботи акумуляторів

Новий надпровідник дозволить передавати енергію без втрат, ніж позбавить батареї їхніх головних недоліків.

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Вчені з Університету Рочестера здійснили справжній прорив у науці, розробивши комерційно доступний надпровідник, який дозволяє передавати електрику без будь-яких втрат, пише The Wall Street Journal. Це означає, що завдяки надпровіднику батареї наших ноутбуків та смартфонів зможуть працювати довше та краще, та й вся енергоіндустрія може повністю змінитися.

Причому йдеться не лише про побутові прилади, що живляться від акумуляторів, адже надпровідник здатний змінити на краще будь-який сегмент електротехніки, зокрема електромобілі та електропоїзди, а також забезпечити передачу енергії від вітрових та сонячних електростанцій без втрат.

Надпровідник здатний левітувати між двома магнітами Фото: The Wall Street Journal

Раніше надпровідники були економічно не вигідні і дуже нестабільні, тому що вимагали активного охолодження до -160 ° С і на них мав чинитися величезний тиск для роботи. Але тепер вчені змогли створити матеріал, який працює при кімнатній температурі та низькому тиску. Вони назвали його "червоною речовиною", тому що в процесі експериментів речовина, у складі якої містяться азот, лютецій і водень, змінила колір на червоний внаслідок тиску алмазного "ковадла" на нього.

Принцип активації надпровідника на алмазній "ковадлі" Фото: The Wall Street Journal

Головна проблема, яка зараз стоїть перед науковцями – знизити необхідність тиску на матеріал до шести кілограмів на квадратний дюйм, який люди відчувають на рівні моря. Поки що без алмазного "ковадла" для активації речовини не обійтися. Але вчені кажуть, що вирішать це питання за допомогою інструментів, які використовуються для виробництва чипів.

В Університеті Рочестера стверджують, що вже через п'ять років у нас будуть пристрої з надпровідними компонентами, які дозволять нашим телефонам і ноутбукам буде потрібно менше електроенергії для роботи, і вони не втрачатимуть енергію у вигляді тепла, що дасть їм більш тривалий час автономної роботи. Подібні акумулятори з'являться і в електромобілях та скрізь, де потрібна передача енергії без втрат.

Раніше Фокус писав, що вчені "прокачають" батареї, щоб вони стали дешевшими і кращими: за рахунок чого це станеться.