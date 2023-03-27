"Ростех" займется деанонимизацией Telegram: как не попасться на удочку ФСБ

Специальное ПО собираются продавать спецслужбам для идентификации зарубежных владельцев каналов, а также местных неблагонадежных граждан.

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Компания "Ростех", которой подконтрольно более 800 российских предприятий, приобрела ИТ-фирму T. Hunter, а вместе с ней специальное ПО для деанонимизации пользователей мессенджера Telegram, сообщает Bleepingcomputer. Разработка петербургских ИТ-шников будет использоваться так же для мониторинга сообщений в мессенджере.

Как работает "Охотник"

Инструмент называется Hunter (Охотник) и он якобы использует более 700 входных точек данных для создания ассоциаций и корреляций, которые могут привести к разоблачению анонимных пользователей Telegram. Точки данных берутся из социальных сетей, блогов, форумов, мессенджеров, досок объявлений, криптовалютных блокчейнов, даркнета и государственных услуг и касаются имен, псевдонимов, адресов электронной почты, веб-сайтов, доменов, криптокошельков, ключей шифрования, номеров телефонов, информации о геолокации, IP-адресов и многого другого.

Hunter, как заявляют разработчики, может найти любую ошибку, допущенную пользователями в любой момент прошлого, поэтому даже малейшее и самое незначительное раскрытие своей личности может быть использовано для создания путей деанонимизации.

Неназванный собеседник заявил СМИ, что Hunter чем-то схож с ПО Chimera. Такие чат-боты давно известны на черном рынке, но Hunter – это совсем другой уровень. Старые программы просто занимались сбором и мониторингом телефонных номеров взятых из Telegram и прогоняли их по базам и в основном информация была устаревшая. А Hunter якобы будет искать связи по всему Интернету за многие годы и выстраивать цепочки деанонимизации.

Кроме того, в отличие от чат-ботов написанных неизвестными хакерами, Hunter будет полностью легальным для силовых структур и эксперты сравнивают его возможности и статус с таким ПО для спецслужб, как Palantir или платформой Maltego Paterva. "Ростех" собирается активно продавать свой продукт государству, а значит он станет доступен МВД, ФСБ и другим спецслужбам для поиска неблагонадежных граждан России.

Чем ответит Дуров

Сам автор Telegram не стал комментировать журналистам это сообщение, но официальные представители мессенджера заявили, что во всех утечках в основном виноваты сами пользователи и владельцы каналов. По их словам, Telegram не содержит средств идентификации администраторов каналов через приложения или через API (инструменты для разработчиков). А распространенным способом для администраторов каналов деанонимизировать себя является прием платежей за рекламный контент, который можно отследить.

Еще один способ, которым пользователи могут себя раскрыть является использование различных ботов для сбора статистики или продвижения. В этом случае боты, которые часто являются самописными и никак не относятся к официальным разработчикам Telegram, могут собирать всю информацию о владельцах каналов. Администрация мессенджера в очередной раз напомнила, что нужно использовать только официальные боты и приложения Telegram.

Как отмечают издания оппозиционные российские издания The Bell и Medusa, которые расследовали дело после серии арестов анонимных владельцев Telegram-каналов и блогеров в 2022 году, сегодня Telegram очень рискованный мессенджер для общения между представителями российской оппозиции. Журналисты напоминают, что за последний год произошло несколько громких арестов администраторов каналов, в том числе аресты коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова, экс-главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского и журналиста Тамерлана Бигаева – все они имели прямое отношение к оппозиционному Telegram-каналу "Тушите свет".

Ранее Фокус писал, что российские ботоферфы пытались заблокировать канал главы Офиса Президента Андрея Ермака.