Пытаются заблокировать: Ермак сообщил об атаке российской ботофермы в Telegram

По словам главы ОП, его официальный канал "атаковали дизлайками" и посоветовал россиянам "не забывать кашлять".

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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак пожаловался на российскую ботоферму. Об атаке ботов из страны-агрессора он написал вечером 21 февраля у себя в соцсетях.

По словам политика россияне пытаются заблокировать его Telegram-канал, используя дизлайки и жалобы на контент.

"Российская ботоферма пытается жалобами забанить канал и атакует "дизлайками", — прокомментировал он.

[ + – ] Андрей Ермак рассказал, что его атакуют боты

Иронизируя, Ермак также посоветовал россиянам "не забывать кашлять". Таким образом глава ОП намекнул на расхожую шутку о том, что Владимир Путин во время выступлений часто покашливает. Пользователи украинского сегмента интернета даже создали ряд мемов с использованием "кхе-кхе" в исполнении российского президента.

[ + – ] В интернете шутят о покашливаниях российского президента

Напомним, сегодня Андрей Ермак также отреагировал на послание Владимира Путина к Федеральному собранию. Глава ОП считает, что Россия сейчас находится в стратегическом тупике. И задача Украины — выбить со своей территории оккупантов и заставить ответить за все преступления.

21 февраля президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с очередным посланием. Он, в частности, заявил о том, что "специальная военная операция" в Украине будет продолжена.