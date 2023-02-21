Намагаються заблокувати: Єрмак повідомив про атаку російської ботоферми в Telegram
За словами голови ОП, його офіційний канал "атакували дизлайками" та порадив росіянам "не забувати кашляти".
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак поскаржився на російську ботоферму. Про атаку ботів із країни-агресора він написав увечері 21 лютого у себе в соцмережах.
За словами політика, росіяни намагаються заблокувати його Telegram-канал, використовуючи дизлайки та скарги на контент.
"Російська ботоферма намагається скаргами забанити канал й атакує дізлайками", — прокоментував він.
Іронізуючи, Єрмак також порадив росіянам "не забувати кашляти". Так, голова ОП натякнув на розхожий жарт про те, що Володимир Путін під час виступів часто покашлює. Користувачі українського сегменту інтернету навіть створили низку мемів із використанням "кхе-кхе" у виконанні російського президента.
Нагадаємо, сьогодні Андрій Єрмак також відреагував на послання Володимира Путіна до Федеральних зборів. Глава ОП вважає, що Росія зараз перебуває у стратегічному глухому куті. І завдання України — вибити зі своєї території окупантів і змусити відповісти за всі злочини.
21 лютого президент Росії Володимир Путін звернувся до Федеральних зборів із черговим посланням. Він, зокрема, заявив про те, що "спеціальну військову операцію" в Україні буде продовжено.