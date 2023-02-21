Росія в "тайговому глухому куті": Путін показав свою неактуальність і розгубленість, — ОП

В Офісі президента вважають, що Росія потрапила у стратегічний глухий кут, а сам Путін виглядає слабким лідером в очах російських парламентаріїв.

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Під час виступу перед Федеральними зборами 21 лютого президент Росії Володимир Путін публічно продемонстрував свою неактуальність та розгубленість. Так прокоментував виступ голови Кремля радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

За словами українського політика, промова Путіна свідчить про те, що Росія перебуває в "тайговому глухому куті" і не може робити перспективних кроків.

"Він підкреслив, що РФ перебуває у "тайговому глухому куті", перспективних рішень у неї немає і не буде. Тому, що скрізь є "нацисти, марсіани та теорії змови", — пише радник голови ОП.

Він також наголосив на слабкості Путіна в очах російських парламентаріїв, навівши афоризм латиною — "Так минає земна слава".

"Sic transit gloria mundi Путіна в парламенті РФ…" — написав Подоляк.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, зі свого боку, коротко написав, що Росія зараз перебуває у стратегічному глухому куті. І завдання України вибити зі своєї території окупантів і змусити відповісти за всі злочини.

"Якщо коротко — вони в глухому куті. Наше завдання їх вибити з України і покарати за все", — написав Єрмак.

Нагадаємо, 21 лютого Володимир Путін під час виступу перед Федеральними зборами заявив про те, що Росія припиняє свою участь у договорі з США щодо контролю за стратегічним наступальним озброєнням. За його словами, Москва повернеться до цього питання після того, як з'ясує, на що претендують Франція та Великобританія.

Щодо ситуації в Україні глава Кремля вкотре назвав чинну українську владу — "нацистким режимом". За його словами, так звану "спецоперацію" буде продовжено "заради захисту людей на історичних землях Росії".