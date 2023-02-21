Россия в "таежном тупике": Путин показал свою неактуальность и растерянность, — ОП

В Офисе президента считают, что Россия попала в стратегический тупик, а сам Путин выглядит слабым лидером в глазах российских парламентариев.

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Во время выступления перед Федеральным собранием 21 февраля президент России Владимир Путин публично продемонстрировал свою неактуальность и растерянность. Так прокомментировал выступления главы Кремля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По словам украинского политика, речь Путина свидетельствует о том, что Россия находится в "таежном тупике" и не может предпринимать перспективных шагов.

"Он подчеркнул, что РФ находится в "таежном тупике", перспективных решений у нее нет и не будет. Потому что везде есть "нацисты, марсиане и теории заговора", — пишет советник главы ОП.

Он также отметил слабость Путина в глазах российских парламентариев, приведя афоризм на латыни — "Так проходит мирская слава".

"Sic transit gloria mundi Путина в парламенте РФ…" — написал Подоляк.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в свою очередь коротко написал, что Россия сейчас находится в стратегическом тупике. И задача Украины выбить со своей территории оккупантов и заставить ответить за все преступления.

"Если коротко — они в глухом тупике. Наша задача их выбить из Украины и наказать за все", — написал Ермак.

Напомним, 21 февраля Владимир Путин в ходе выступления перед Федеральным собранием заявил о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре с США по контролю над стратегическим наступательным вооружением. По его словам, Москва вернется к этому вопросу после того, как выяснит, на что претендуют Франция и Великобритания.

Относительно ситуации в Украине глава Кремля в очередной раз назвал действующую украинскую власть — "нацистким режимом". По его словам, так называемая "спецоперация" будет продолжена "ради защиты людей на исторических землях России".