Для чего может понадобиться планшет с ручкой: творчество и не только

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Планшеты с электронным пером можно встретить в банках и учреждениях, которые предоставляют административные услуги. Работники используют устройства для фотографирования документов, доступа к программному обеспечению, заполнения цифровых бланков рукописным текстом, подписи договоров. Преимущества использования планшетных ПК в качестве рабочего инструмента очевидны. В их числе экономия времени, удобство, возможность сокращения объема бумажного документооборота.

Серьезные профессиональные задачи легко даются продвинутым планшетам с мощным процессором, большим количеством оперативной памяти, выносливой батареей. Такие модели также оптимальны для творчества. Рисование в специальных приложениях — первое, что приходит в голову, при взгляде на планшет с ручкой. Можно создавать минималистичныестикеры без сложных цветовых переходов и картины.

Для работы с изображениями лучше выбрать графический планшет — автономный или с подключением к компьютеру. Он адаптирован под потребности художников, поэтому чувствительный и лучше слушается пользователя.

Модель на Андроид или IOS хороша для такой креативной деятельности, как:

создание схем для бисероплетения, вязания или вышивки;

редактирование фотоснимков;

монтаж видеороликов, их публикация в интернете;

написание стихов, рассказов, эссе;

работа с эскизами и планами;

обучение игре на музыкальных инструментах.

Электронная ручка позволяет прорисовывать мелкие детали, делать красивые надписи, работать в программах с неудобным интерфейсом.

Помимо творческой деятельности, существует множество других задач для планшета с пером.

Создание заметок

Писать текст в заметках вручную — одно удовольствие. Планшет превращается в умный блокнот, который здорово помогает в ведении бизнеса, планировании, выполнении домашних заданий. Это удобно, ведь средний ежедневник весит много и в несколько раз толще планшетного ПК. К тому же, у многих пользователей скорость печати сильно уступает скорости письма.

Чтение книг

Казалось бы, для чего нужна ручка в процессе чтения? Ответ на поверхности: чтобы оставлять пометки и комментарии. Так информация лучше запоминается и в случае необходимости ее можно быстро отыскать и перечитать. Особенно ценна такая возможность для любителей мотивационной и обучающей литературы.

Дополнение скриншотов

Иногда нужно выделить небольшой участок на скриншоте, чтобы акцентировать на нем внимание. Аккуратно обвести кусочек изображения пальцем — та еще задача. То контур получается неровным, то часть информации оказывается закрашенной. Ручка решает эти проблемы, так как рисует тонкие и аккуратные линии.

Управление камерой и мультимедийными функциями

Производители планшетов знают, как пользователи любят инновационные технологии, поэтому пытаются оснастить гаджеты функционалом. В частности, дополнительные возможности получают стилусы с беспроводным подключением:

Выполняют роль пульта для камеры планшета. Дистанционно регулируют громкость и переключают музыкальные композиции. Осуществляют перемотку видеороликов вперед и назад. Переключают слайды презентаций.

На планшете проще и интереснее работать с помощью стилуса. Можно попробовать даже поиграть, ведь в некоторых играх он может заменить геймпад.