Для чого може знадобитися планшет із ручкою: творчість і не тільки
Планшети з електронним пером можна зустріти в банках і установах, що надають адміністративні послуги. Працівники використовують пристрої для фотографування документів, доступу до програмного забезпечення, заповнення цифрових бланків рукописним текстом, підпису договорів. Переваги використання планшетних ПК як робочого інструмента очевидні. У тому числі економія часу, зручність, можливість скорочення обсягу паперового документообігу.
Серйозні професійні завдання легко даються просунутим планшетам із потужним процесором, великою кількістю оперативної пам'яті, витривалою батареєю. Такі моделі також є оптимальними для творчості. Малювання в спеціальних додатках — перше, що спадає на думку під час погляду на планшет із ручкою. Можна створювати мінімалістичні стикери без складних переходів кольорів і картини.
Для роботи із зображеннями краще вибрати графічний планшет — автономний або з підключенням до комп'ютера. Він адаптований під потреби художників, тому чутливий і краще слухається користувача.
Модель на Android або IOS вдала для такої креативної діяльності як:
- створення схем для бісероплетіння, в'язання чи вишивки;
- редагування фотографій;
- монтаж відеороликів, їх публікація в інтернеті;
- написання віршів, оповідань, есе;
- робота з ескізами та планами;
- навчання гри на музичних інструментах.
Електронна ручка дозволяє промальовувати дрібні деталі, робити гарні написи, працювати в програмах із незручним інтерфейсом.
Крім творчої діяльності, є безліч інших завдань для планшета з пером.
Створення нотаток
Писати текст у нотатках вручну — одне задоволення. Планшет перетворюється на розумний блокнот, який чудово допомагає у веденні бізнесу, плануванні, виконанні домашніх завдань. Це зручно, адже середній щоденник важить багато і в кілька разів товщий за планшетний ПК. До того ж у багатьох користувачів швидкість друкування сильно поступається швидкістю писання.
Читання книг
Здавалося б, навіщо потрібна ручка в процесі читання? Відповідь на поверхні: щоб залишати позначки та коментарі. Так інформація краще запам'ятовується та в разі потреби її можна швидко знайти й перечитати. Особливо цінна така можливість для любителів мотиваційної та навчальної літератури.
Доповнення скриншотів
Іноді потрібно виділити невелику ділянку на скриншоті, щоб акцентувати на ній увагу. Акуратно обвести шматочок зображення пальцем — це завдання. То контур виходить нерівним, то частина інформації виявляється зафарбованою. Ручка вирішує ці проблеми, оскільки малює тонкі й акуратні лінії.
Керування камерою та мультимедійними функціями
Виробники планшетів знають, як користувачі люблять інноваційні технології, тому намагаються оснастити гаджети функціоналом. Зокрема, додаткові можливості отримує стилус із бездротовим підключенням:
- Виконує роль пульта камери планшета.
- Дистанційно регулює гучність і перемикає музичні композиції.
- Здійснює перемотування відео вперед і назад.
- Перемикає слайди презентацій.
На планшеті простіше та цікавіше працювати за допомогою стилуса. Можна навіть спробувати пограти, адже в деяких іграх він може замінити геймпад.