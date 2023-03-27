Для чого може знадобитися планшет із ручкою: творчість і не тільки

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Планшети з електронним пером можна зустріти в банках і установах, що надають адміністративні послуги. Працівники використовують пристрої для фотографування документів, доступу до програмного забезпечення, заповнення цифрових бланків рукописним текстом, підпису договорів. Переваги використання планшетних ПК як робочого інструмента очевидні. У тому числі економія часу, зручність, можливість скорочення обсягу паперового документообігу.

Серйозні професійні завдання легко даються просунутим планшетам із потужним процесором, великою кількістю оперативної пам'яті, витривалою батареєю. Такі моделі також є оптимальними для творчості. Малювання в спеціальних додатках — перше, що спадає на думку під час погляду на планшет із ручкою. Можна створювати мінімалістичні стикери без складних переходів кольорів і картини.

Для роботи із зображеннями краще вибрати графічний планшет — автономний або з підключенням до комп'ютера. Він адаптований під потреби художників, тому чутливий і краще слухається користувача.

Модель на Android або IOS вдала для такої креативної діяльності як:

створення схем для бісероплетіння, в'язання чи вишивки;

редагування фотографій;

монтаж відеороликів, їх публікація в інтернеті;

написання віршів, оповідань, есе;

робота з ескізами та планами;

навчання гри на музичних інструментах.

Електронна ручка дозволяє промальовувати дрібні деталі, робити гарні написи, працювати в програмах із незручним інтерфейсом.

Крім творчої діяльності, є безліч інших завдань для планшета з пером.

Створення нотаток

Писати текст у нотатках вручну — одне задоволення. Планшет перетворюється на розумний блокнот, який чудово допомагає у веденні бізнесу, плануванні, виконанні домашніх завдань. Це зручно, адже середній щоденник важить багато і в кілька разів товщий за планшетний ПК. До того ж у багатьох користувачів швидкість друкування сильно поступається швидкістю писання.

Читання книг

Здавалося б, навіщо потрібна ручка в процесі читання? Відповідь на поверхні: щоб залишати позначки та коментарі. Так інформація краще запам'ятовується та в разі потреби її можна швидко знайти й перечитати. Особливо цінна така можливість для любителів мотиваційної та навчальної літератури.

Доповнення скриншотів

Іноді потрібно виділити невелику ділянку на скриншоті, щоб акцентувати на ній увагу. Акуратно обвести шматочок зображення пальцем — це завдання. То контур виходить нерівним, то частина інформації виявляється зафарбованою. Ручка вирішує ці проблеми, оскільки малює тонкі й акуратні лінії.

Керування камерою та мультимедійними функціями

Виробники планшетів знають, як користувачі люблять інноваційні технології, тому намагаються оснастити гаджети функціоналом. Зокрема, додаткові можливості отримує стилус із бездротовим підключенням:

Виконує роль пульта камери планшета. Дистанційно регулює гучність і перемикає музичні композиції. Здійснює перемотування відео вперед і назад. Перемикає слайди презентацій.

На планшеті простіше та цікавіше працювати за допомогою стилуса. Можна навіть спробувати пограти, адже в деяких іграх він може замінити геймпад.