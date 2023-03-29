Хакер украл $197 миллионов, но затем вернул их и извинился: в чем причина такого поступка

Киберпреступник взломал протокол компании Euler Finance, но неожиданно стал возвращать назад украденные деньги.

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В середине марта неизвестный хакер взломал протокол De-Fi компании Euler Finance и похитил огромную сумму в $197 миллионов в криптовалюте, пишет РБК.

По заявлению представителей компании были похищены криптоактивы DAI, WBTC, stETH и USDC. Однако несколько дней спустя злоумышленник, назвавший себя Джейкобом, начал возвращать украденные средства и выразил раскаяние в комментариях к блокчейн-операциям.

"Это Джейкоб. Я знаю, что мои слова ничего не изменят, но я все равно хочу их сказать. Я совершил ошибку. Я не планировал этого, но я нанес ущерб разным людям. Я очень ошибся. Мне очень жаль. Я не хотел этого всего. Простите меня", — написал он в одном из сообщений.

По информации компании PeckShield, специализирующейся на кибербезопасности, Джейкоб вернул Euler более $175 млн. Три дня назад киберпреступник перечислил по протоколам Ethereum и DAI еще $165,9 миллионов. А вчера прямо с утра хакер вернул еще $10 млн в токенах DAI. Джейкоб также заявил, что намерен возместить Euler всю сумму как можно быстрее. В то же время, он пояснил, что задержка связана с его заботой о своей безопасности.

Сам Джейкоб уже стал мишенью для других злоумышленников. Несколько дней спустя после взлома группа хакеров Lazarus, которая в марте прошлого года сломала блокчейн-мост Ronin и украла у криптопроекта Axie Infinity активы на $625 млн, пыталась получить доступ к криптокошельку взломщика Euler.

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