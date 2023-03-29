Хакер вкрав $197 мільйонів, але потім повернув їх і вибачився: у чому причина такого вчинку

Кіберзлочинець зламав протокол компанії Euler Finance, але зненацька почав повертати назад вкрадені гроші.

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У середині березня невідомий хакер зламав протокол De-Fi компанії Euler Finance і викрав величезну суму $197 мільйонів у криптовалюті, пише РБК.

За заявою представників компанії було викрадено криптоактиви DAI, WBTC, stETH та USDC. Однак через кілька днів зловмисник, який назвав себе Джейкобом, почав повертати вкрадені кошти і висловив каяття в коментарях до блокчейн-операцій.

"Це Джейкоб. Я знаю, що мої слова нічого не змінять, але я все одно хочу їх сказати. Я припустився помилки. Я не планував цього, але я завдав шкоди різним людям. Я дуже помилився. Мені дуже шкода. Я не хотів цього всього. Вибачте мені", — написав він в одному з повідомлень.

За інформацією компанії PeckShield, що спеціалізується на кібербезпеці, Джейкоб повернув Euler понад $175 млн. Три дні тому кіберзлочинець переказав протоколами Ethereum і DAI ще $165,9 мільйонів. А вчора просто зранку хакер повернув ще $10 млн у токенах DAI. Джейкоб також заявив, що має намір відшкодувати Euler усю суму якнайшвидше. У той же час він пояснив, що затримка пов'язана з його турботою про свою безпеку.

Сам Джейкоб став мішенню для інших зловмисників. Через кілька днів після злому група хакерів Lazarus, яка в березні минулого року зламала блокчейн-мост Ronin і вкрала у криптопроєкту Axie Infinity активи на $625 млн, намагалася отримати доступ до криптогаманця зломщика Euler.

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