Военные самолеты будущего станут полностью "невидимыми" для радаров Китая и РФ

Летательные аппараты, в том числе дроны, получат инфракрасную маскировку, системы РЭБ, лазерное оружие и зеркальную поверхность.

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ВВС США развернули программу Next-Generation Air Dominance (NGAD), чтобы занять выгодную позицию, когда речь заходит о концепции "спектральной войны". Задача NGAD в том, чтобы воздушный флот США смог достичь превосходства, обойдя таких противников, как Китай и Россия. И цель должна быть достигнута уже через 10 лет, пишет издание The War Zone.

Что такое программа NGAD и какие проблемы ВВС она решит

В рамках NGAD разрабатывается оружие нового типа, но не только. Инженеры совершенствуют датчики, различные сетевые системы, оснащение боевых реактивных самолетов 6-го поколения и дронов. В бюджетном запросе ВВС на финансирование программы также говорится о необходимости проведения исследований в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые должны стартовать в 2024 году. Военные крайне заинтересованы в повышении эффективности систем РЭБ, что поможет сделать самолет или дрон буквально невидимыми для радаров противника. Дело в том, что в ВВС считают радиоэлектронную борьбу и способность защищаться от аналогичных средств противника ключевыми для победы в будущих крупных конфликтах.

"Если мы проиграем войну в электромагнитном спектре, мы проиграем ее быстро", — заявил генерал ВВС Марк Келли.

Американские военные отмечают, что Китай постоянно дорабатывает свои средства радиоэлектронной борьбы. Россия также вложила значительные средства в "прокачку" систем РЭБ, некоторые из которых были применены против ВСУ.

Что такое когнитивная радиоэлектронная война

"Чтобы победить в так называемой когнитивной электронной войне, армии необходимы различные системы, основанные на искусственном интеллекте и машинном обучении, которые помогут автоматизировать системы РЭБ, быстро разрабатывать новые функции для них, обновлять эти системы в режиме реального времени, даже если они установлены на самолетах, выполняющих миссии", — сказано в статье.

Ориентируясь на концепцию "спектральной войны", особое внимание уделяется инфракрасным и лазерным датчикам, системам идентификации оружия, технологиям для поражения врагов, использующих аналогичные возможности.

В официальных финансовых документах, предназначенных для рассмотрения Конгрессом, указывается и на разработку "электрооптического/инфракрасного боевого демонстратора", который смог бы справиться с угрозами вроде передовых переносных средств ПВО, ракет "воздух-воздух".

В этом году инженеры должны будут протестировать разработанные ими интегрированные средства предупреждения о ракетных атаках и лазерном облучении.

Какие самолеты получат лазерное оружие, РЭБ и инфракрасные датчики

Журналисты полагают, что новинки достанутся одному самолету-невидимке, попавшему в программу NGAD. О нем мало что известно, так как данные строго засекречены. Но речь может идти и о F-22 Raptor, который тоже участвует в программе, рассуждают авторы. Кроме того, в расходной статье на беспилотники Collaborative Combat Aircraft (CCA), для которых ВВС запрашивают финансирование в размере около $392 млн в следующем финансовом году, говорится, что будет усовершенствована концепция CCA и технологии, связанные с "превосходством в воздухе".

Издание отмечает, что благодаря самолетам-невидимкам нового поколения инженеры снова взялись за разработки инфракрасных систем поиска и слежения (IRST). Так, дрон Skyborg получил новую систему IRST; технология внедрялась в секретную программу Off-Board Sensing Station (OBSS).

IRST-датчики хороши для обнаружения и отслеживания скрытых воздушных угроз, они невосприимчивы к системам РЭБ, работают пассивно, в следствие чего цель не будет предупреждена о том, что она обнаружена. Все это делает IRST очень ценной альтернативой традиционным радарам, особенно в боевых условиях, полных скрытных угроз и радиоэлектронных помех.

Беспилотник General Atomics Avenger с блоком, содержащим инфракрасную систему поиска и слежения Фото: ga-asi.com

"Незаметность долгое время являлось преимуществом военных самолетов США, но это преимущество будет ослабевать по мере распространения технологии стелс. Ключевым моментом тут являются комплексные инфракрасные и радиочастотные средства противодействия, которые не дадут врагу обнаружить вашу технику. Стоит учитывать, что Китай и РФ не стоят на месте, а тоже активно внедряют IRST. Противодействовать такой системе нелегко, но выход, похоже, был найден. Известно о тестировании зеркального материала, снижающего риск обнаружения инфракрасными сенсорами. Такой материал получил один из реактивных самолетов Model 401 "Son of Ares" компании Scaled Composites. Самолеты F-22 Raptor и F-35C, F-117 Nighthawk также были замечены в последние годы с различными типами покрытия с эффектом "металлик", — пишет The War Zone.

В материале сказано, что самолет Model 401 "Son of Ares" некогда был замечен с подфюзеляжным отсеком. Журналисты предположили, что это каким-то образом связано с оружием направленной энергии или с лазерами для наведения. Известно, что оружие направленной энергии, и особенно лазеры, являются еще одним центральным аспектом программы NGAD, подчеркивают авторы статьи. В изученных журналистами финансовых документах конкретно не упоминается про лазерное оружие, однако они ссылаются на высшее командование ВВС США, представители которого неоднократно заявляли о приобретении и развертывании множества новых возможностей, чтобы помочь сохранить преимущество в будущих конфликтах.

Сообщается, что в рамках NGAD представят 200 усовершенствованных управляемых боевых самолетов, а также 1000 беспилотников CCA, 300 ударных истребителей F-35A, способных работать в паре с двумя CCA.