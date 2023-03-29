Військові літаки майбутнього стануть повністю "невидимими" для радарів Китаю та РФ

Літальні апарати, зокрема дрони, отримають інфрачервоне маскування, системи РЕБ, лазерну зброю та дзеркальну поверхню.

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ВПС США розгорнули програму Next-Generation Air Dominance (NGAD), щоб зайняти вигідну позицію, коли йдеться про концепцію "спектральної війни". Завдання NGAD полягає у тому, щоб повітряний флот США зміг досягти переваги, обійшовши таких супротивників, як Китай та Росія. Мети слід досягти вже за 10 років, пише видання The War Zone.

Що таке програма NGAD і які проблеми ВПС вона вирішить

В межах NGAD розробляється зброя нового типу, але не тільки. Інженери вдосконалюють датчики, різні мережеві системи, оснащення бойових реактивних літаків 6-го покоління та дронів. У бюджетному запиті ВПС на фінансування програми також йдеться про необхідність проведення досліджень у галузі радіоелектронної боротьби (РЕБ), які мають стартувати 2024 року. Військові вкрай зацікавлені у підвищенні ефективності систем РЕБ, що допоможе зробити літак чи дрон буквально невидимим для радарів противника. Справа в тому, що у ВПС вважають радіоелектронну боротьбу та здатність захищатися від аналогічних засобів ворога ключовими для перемоги у майбутніх великих конфліктах.

"Якщо ми програємо війну в електромагнітному спектрі, ми програємо її швидко", — зазначив генерал ВПС Марк Келлі.

Американські військові акцентують на тому, що Китай постійно доопрацьовує свої засоби радіоелектронної боротьби. Росія також вклала значні кошти у "прокачку" систем РЕБ, деякі з яких були застосовані проти ЗСУ.

Що таке когнітивна радіоелектронна війна

"Щоб перемогти в так званій когнітивній електронній війні, армія потребує систем, заснованих на штучному інтелекті та машинному навчанні, які допоможуть автоматизувати системи РЕБ, швидко розробляти нові функції для них, оновлювати ці системи в режимі реального часу, навіть якщо їх встановлено на літаках, які виконують місії", — йдеться у статті.

Орієнтуючись на концепцію "спектральної війни", особливу увагу приділяють інфрачервоним та лазерним датчикам, системам ідентифікації зброї, технологіям для знищення ворогів, які використовують аналогічні можливості.

В офіційних фінансових документах, призначених для розгляду Конгресом, вказується і на розробку "електрооптичного/інфрачервоного бойового демонстратора", який зміг би впоратися із загрозами на кшталт передових переносних засобів ППО, ракет "повітря-повітря".

Цього року інженери повинні протестувати розроблені ними інтегровані засоби попередження про ракетні атаки та лазерне опромінення.

Які літаки отримають лазерну зброю, РЕБ та інфрачервоні датчики

Журналісти вважають, що новинки дістануться одному літаку-невидимці, який потрапив до програми NGAD. Про нього майже нічого не відомо, оскільки дані суворо засекречено. Але може йтися і про F-22 Raptor, який також бере участь у програмі, розмірковують автори. Крім того, у видатковій статті на безпілотники Collaborative Combat Aircraft (CCA), для яких ВПС запитують фінансування у розмірі близько $392 млн наступного фінансового року, йдеться, що буде вдосконалено концепцію CCA та технології, пов'язані з "перевагою в повітрі".

Видання зазначає, що завдяки літакам-невидимкам нового покоління інженери знову почали розробляти інфрачервоні системи пошуку та стеження (IRST). Так, дрон Skyborg отримав нову систему IRST; технологія впроваджувалась у секретну програму Off-Board Sensing Station (OBSS).

IRST-датчики придатні для виявлення та відстеження прихованих повітряних загроз, вони несприйнятливі до систем РЕБ, працюють пасивно, внаслідок чого ціль не буде попереджено про те, що її виявлено. Все це робить IRST дуже цінною альтернативою традиційним радарам, особливо в бойових умовах, повних потаємних загроз та радіоелектронних перешкод.

Безпілотник General Atomics Avenger з блоком, що містить інфрачервону систему пошуку та стеження Фото: ga-asi.com

"Непомітність тривалий час була перевагою військових літаків США, але ця перевага слабшає через поширення технології стелс. Ключовим моментом тут є комплексні інфрачервоні та радіочастотні засоби протидії, які не дадуть ворогові виявити вашу техніку. Варто враховувати, що Китай та РФ не пасуть задніх, вони антивно інтегрують IRST. Протидіяти такій системі нелегко, але вихід, схоже, знайдено. Відомо про тестування дзеркального матеріалу, що знижує ризик виявлення інфрачервоними сенсорами. Такий матеріал отримав один з реактивних літаків Model 401 "Son of Ares" компанії Scaled Composites. Літаки F-22 Raptor і F-35C, F-117 Nighthawk також були помічені в останні роки з різними типами покриття з ефектом "металік", — пише The War Zone.

У матеріалі сказано, що літак Model 401 "Son of Ares" колись було помічено із підфюзеляжним відсіком. Журналісти припустили, що це якимось чином пов'язано зі зброєю спрямованої енергії чи лазерами для наведення. Відомо, що зброя спрямованої енергії, особливо лазери, є ще одним центральним аспектом програми NGAD, підкреслюють автори статті. У вивчених журналістами фінансових документах безпосередньо не згадується про лазерну зброю, проте вони посилаються на вище командування ВПС США, представники якого неодноразово заявляли про придбання та розгортання багатьох нових можливостей, щоб допомогти зберегти перевагу в майбутніх конфліктах.

Повідомляється, що у межах NGAD презентують 200 удосконалених керованих бойових літаків, а також 1000 безпілотників CCA, 300 ударних винищувачів F-35A, здатних працювати в парі з двома CCA.