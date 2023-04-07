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Диджитал

Фейки, будущая безработица и ухудшение экологии: ТОП-3 проблем с внедрением ИИ

искусственный интеллект, нейросеть, ChatGPT, роботы
Фото: Нейросеть | Иллюстративное фото: ИИ - одно из лучших современных изобретений, но как и любое из них оно способно принести много бед.

Исследователи из Стенфорда подвели итоги 2022 и начала 2023 годов, изучив так называемый "Индекс ИИ", судя по которому искусственный интеллект стал причиной больших изменений в социуме и далеко не всегда влиял на человечество положительно.

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Индекс ИИ ежегодно составляется группой независимых экспертов из академических и отраслевых кругов, занимающихся внедрением и разработкой нейросетей. Вместе с учеными из Стэндфордского института искусственного интеллекта они отслеживают и оценивают прогресс ИИ с самых разных точек его влияния на политику, экономику, экологию и социум.

Фокус знакомит своих читателей с тем, каковы были результаты внедрения ИИ во всех сферах нашей жизни в 2022 и начале 2023 годов и к чему они привели. К сожалению, повсеместное использование нейросетей не всегда был положительным, а становилось причиной больших проблем.

Из-за ИИ ухудшилась экология

По данным результатов научного исследования, за последние три года большие языковые модели (LLM, Large Language Model к которым относится ChatGPT, например) стали очень активно развиваться. Большие языковые модели состоят из нейронной сети с огромным количеством параметров для обучения на больших объемах информации. Модель GPT-2, выпущенная в 2019 году и считающаяся первой большой языковой моделью, имела 1,5 миллиарда параметров и стоила примерно $50 000 для обучения.

график, развитие языковых моделей ИИ Fullscreen
Большие языковые модели продолжают масштабироваться по размеру и стоимости.
Фото: Stanford University

Всего три года спустя появилась модуль PaLM от компании Google с 540 миллиардами параметров и стоимостью около 8 миллионов долларов. Он сделал обучение LLM более быстрым за счет взаимодействия множества компьютеров в одной сети.

После оглушающего успеха ChatGPT от OpenAI огромное количество ИТ-компаний по всему миру стали активно разрабатывать и внедрять свои системы ИИ. Конечно, Open AI не была первой в этом процессе – нейросети разрабатывались и до нее. Но именно Open AI стала причиной социального помешательства на теме искусственного интеллекта, заинтересовав этом узком сегменте ИТ массы обывателей.

график, влияние искусственного интеллекта на экологию Fullscreen
Самым неэкологичным, по данным специалистов, стало обучение модели GPT-3.
Фото: Stanford University

Крупнейшие ИТ-корпорации не могли пропустить этот тренд и по всему миру работа над ИИ стала одним из главных направлений. В результате обучение ИИ потребовало огромных энергозатрат. ЦОДы (Центры обработки данных) буквально закипели от нагрузок, а значит повысились объемы выбросов СО2 в результате сжигания угля или газа поставщиками энергии.

Самым неэкологичным, по данным специалистов, стало обучение модели GPT-3, но даже относительно более эффективная модель BLOOM затратила 433 МВтч энергии для обучения, чего было бы достаточно для энергоснабжения обычного американского дома в течение 41 года.

Если развитие ИИ продолжиться в ускоренном темпе, а к этому все и идет, то энергозатраты и последующий за ними выброс СО2 будет только увеличиваться. Сюда следует включить и энергозатраты от использования ИИ пользователями по всему миру, ведь они тоже создают нагрузку на ЦОДы. Однако, некоторые крупные ИТ-компании (Microsoft, Google, Apple и Meta), заявили о своих целях достичь нулевого или отрицательного углеродного следа для своих ЦОДов к 2030 году.

Волны фейков от ИИ

В социальном аспекте использование ИИ стало причиной нескольких волн дезинформации и фейков. Конечно, сами нейросети в этом не виноваты, но они стали доступным инструментом для использования злоумышленниками всех мастей.

Согласно репозиторию инцидентов с ИИ их количество увеличилось в 26 раз по сравнению с предыдущими годами. Просматривая ленты новостей вы так или иначе почти ежедневно столкнетесь с упоминанием ИИ в различных инцидентах.

ИИ, искусственный интеллект, хакеры, фейки, учтечка данных Fullscreen
Фейки, хакерские инструменты и дезинформация: этим запомнился ИИ в 2022 году
Фото: Getty

Из самых громких многие вспомнят дипфейк капитуляцию Владимира Зеленского, многочисленные аварии беспилотных автомобилей Tesla под управлением ИИ, утечку данных через ChatGPT, использование чат-ботов для создания фейковых новостей. Из последних можно упомянуть скандал с "фотографиями" Папы Римского в пуховике и ареста Дональда Трампа, которые сгенерировали пользователи нейросети Midjourney. Кроме того, нейросети активно стали использовать хакеры и не только для написания зловредных программ, но и составления фишинговых сообщений.

ИИ как потенциальная причина безработицы

Пока еще у ученых нет примеров того, чтобы искусственный интеллект негативно повлиял на сокращение рабочих мест, но эксперты уже отмечают потенциальную опасность этого. В качестве аргументов ученые приводя данные, согласно которым внедрение ИИ стало причиной взрывной роботизации по всей планете. Внедрение роботов на производстве выросло на 31% по всему миру.

Особенно это заметно в Китае, который обогнал в этом сегменте Японию – признанного лидера внедрения роботизированных систем. Причем именно в Китае было установлено больше всего роботов, чем во всем остальном мире вместе взятом, и сегодня на страну приходится 51,8% всех промышленных роботизированных установок. Все это рано или поздно приведет к сокращению вакансий на предприятиях, а значит и рабочих мест.

ИИ, искусственный интеллект, безработица, рынок труда Fullscreen
Внедрение ИИ грозит перекосом на рынке труда
Фото: Stanford University

С другой стороны, осознание огромных перспектив применения ИИ привлекает в индустрию новоиспеченных докторов наук в области искусственного интеллекта. Выросла популярность и количество вакансий на должности экспертов по работе с ИИ, а так же нейросетями. Например, в Калифорнии больше всего вакансий, связанных именно с ИИ (142 154), за ней следуют Техас (66 624) и Нью-Йорк (43 899).

Если процесс внедрения ИИ в экономическую и производственную сферу пойдет неравномерно, то человечество ожидает перекос: безработица на рынке физического труда и недостаток специалистов ИТ-технологий.

Положительный эффект ИИ

Конечно, развитие нейросетей сыграло и свою положительную роль во влиянии на социум. В этом аспекте ученые отмечают не только удобство и новые сервисы для пользователей, но и большие положительные социальные сдвиги, которые произошли в 2022 году за счет популяризации ИИ.

Например, все больше женщин стали поступать в университеты технической и компьютерной направленности. Процент женщин среди выпускников бакалавриата компьютерных наук вырос до 22,3%. Все больше женщин нанимают на факультеты информатики и хотя среди профессорско-преподавательского состава североамериканских университетов по-прежнему преобладают мужчины, доля женщин в настоящее время достигла нового максимума в 30,2%.

ИИ, искусственный интеллект, рынок труда, обучение, женщины в ИТ Fullscreen
Все больше женщин идут обучаться ИТ-технологиям благодаря распространению ИИ
Фото: Stanford University

Власти многих стран так же стали интересоваться нейросетями в аспекте законодательства. Осознав, что будущее неразрывно связанно с последующим повсеместным внедрением искусственного интеллекта законодательные органы 127 стран приняли 37 законов, содержащих этот термин. США возглавили список, приняв девять законов, за ними следуют Испания (5) и Филиппины (4).

В целом, подытоживая данные своего исследования, ученые Стенфорда отмечают, что ИИ неминуемо изменит и уже меняет нашу жизнь, а то, какими будут эти изменения, все еще зависит от нас.

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