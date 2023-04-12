Схватит нежно: ученые создали чувствительную роботизированную руку

Разработка, которая была сделана с помощью 3D-печати и оснащена тактильными датчиками, может приблизить человечество к интеграции роботов в социум, а также поможет им лучше взаимодействовать с людьми и предметами.

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Исследователи из Университета Кембриджа разработали новаторскую роботизированную руку, которая работает с минимальным приводом пальцев и может схватывать различные предметы, сообщает Interesting Engineering.

Рука сделана с помощью 3D-печати и оснащена тактильными датчиками, встроенными в ее "кожу". Благодаря пассивному движению запястья и датчикам, рука может выполнять сложные движения, открывая путь для недорогой, энергоэффективной робототехники с более естественной и адаптивной активностью.

Для роботов схватывание предметов разных размеров, форм и текстур представляет собой серьезную проблему, но исследователи из Кембриджа преодолели эту проблему, сосредоточившись на пассивном движении.

Роботизированная антропоморфная рука была оборудована тактильными датчиками для определения того, что она касается. Исследователи провели более 1200 тестов, чтобы оценить способность руки схватывать предметы без их падения. Изначально обученная с помощью 3D-печатных пластиковых шариков, рука успешно удерживала 11 из 14 разных объектов, включая персик, компьютерную мышь и бублик.

Первый автор исследования доктор Кирэн Гилдей объяснил в пресс-релизе: "Тактильные датчики дают роботу представление о том, насколько хорошо он держит предмет, поэтому он знает, когда он начинает скользить. Это помогает ему предсказать, когда предмет рискует выпасть из руки".

Будущие разработки могут включать интеграцию возможностей компьютерного зрения и обучение робота использовать свою среду, что позволит ему схватывать еще большее количество объектов. Команда сейчас работает над улучшением точности и скорости роботизированной руки и исследует новые области применения технологии.

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