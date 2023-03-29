На флоте появились роботы с ИИ, которые помогают в починке кораблей (видео)

Кроме обслуживания морских кораблей, роботы от Gecko Robotics пригодятся в любой сфере: от нефтегазовой до промышленной.

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Компания Gecko Robotics передала ВМС США первых роботов, способных производить анализ состояния кораблей. Роботы способны лазать по стенам и проводить ультразвуковую диагностику различных объектов, пишет Interesting Engineering.

Компания-разработчик управляет своими роботами с помощью программной платформы на основе искусственного интеллекта, которая создает цифровые модели судов и ускоряет циклы технического обслуживания, сокращая время, которое корабли проводят в доке.

Робот умеет карабкаться даже по отвесным стенам Фото: Gecko Robotics

Роботы от Gecko Robotics способны лазать по вертикальным поверхностям с помощью вакуумных колес и оснащены камерами и датчиками для сбора данных. Они применяют метод быстрого ультразвукового сканирования (RUG), который был одобрен ВМС США. Этот метод позволяет получать высококачественные данные о текущем состоянии критической инфраструктуры с миллиметровым разрешением.

"Мы создали Gecko Robotics для решения самых сложных проблем, с которыми сталкиваются люди при обслуживании важнейших сегментов инфраструктуры. Особая гордость для нас сотрудничать с ВМС США", — сказал Джейк Лусарарян, генеральный директор и соучредитель Gecko Robotics.

Система на основе ИИ наглядно покажет поврежденные места и даже оценит нанесенный ущерб Фото: Gecko Robotics

Как утверждают американские военные, роботы Gecko Robotics значительно сокращают время и трудозатраты, связанные с техническим обслуживанием кораблей, а также повышают доступность данных и обнаруживают дефекты, которые пропускают традиционные методы. Например, для одного из объектов ВМС США традиционные методы захватывали 100 точек данных, в то время как платформа Gecko Robotics захватывала более 4,2 млн. Также продукты компании сократили время, необходимое для осмотра руля корабля, с 11 дней до одного.

Вот как работает робот от Gecko Robotics

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