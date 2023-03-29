На флоті з'явилися роботи з ШІ, які допомагають у ремонті кораблів (відео)

Крім обслуговування морських кораблів, роботи від Gecko Robotics стануть у пригоді в будь-якій сфері: від нафтогазової до промислової.

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Компанія Gecko Robotics передала ВМС США перших роботів, здатних проводити аналіз стану кораблів. Роботи здатні лазити по стінах та проводити ультразвукову діагностику різних об'єктів, пише Interesting Engineering.

Компанія-розробник управляє своїми роботами за допомогою програмної платформи на основі штучного інтелекту, яка створює цифрові моделі суден та прискорює цикли технічного обслуговування, скорочуючи час, який кораблі проводять у доці.

Робот вміє пересуватися навіть по стрімких стінах Фото: Gecko Robotics

Роботи від Gecko Robotics здатні лазити по вертикальних поверхнях за допомогою вакуумних коліс й оснащені камерами та датчиками для збору даних. Вони застосовують метод швидкого ультразвукового сканування (RUG), схвалений ВМС США. Цей метод дозволяє отримувати високоякісні дані щодо поточного стану критичної інфраструктури з міліметровою роздільною здатністю.

"Ми створили Gecko Robotics для розв'язання найскладніших проблем, з якими стикаються люди при обслуговуванні найважливіших сегментів інфраструктури. Особлива гордість для нас співпрацювати з ВМС США", — сказав Джейк Лусарарян, генеральний директор та співзасновник Gecko Robotics.

Система на основі ШІ наочно покаже пошкоджені місця і навіть оцінить завдані збитки Фото: Gecko Robotics

Як стверджують американські військові, роботи Gecko Robotics значно скорочують час і трудовитрати, пов'язані з технічним обслуговуванням кораблів, а також підвищують доступність даних та виявляють дефекти, що пропускають традиційні методи. Наприклад, для одного з об'єктів ВМС США традиційні методи захоплювали 100 точок даних, тоді як платформа Gecko Robotics захоплювала понад 4,2 млн. Також продукти компанії скоротили час, необхідний для огляду керма корабля, з 11 днів до одного.

Ось як працює робот від Gecko Robotics

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