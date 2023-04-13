Скандальная Clearview AI оцифрует украинцев: в Минцифры уже договорились о сотрудничестве

Министерство цифровой трансформации Украины собирается с помощью компании-разработчика программы по распознаванию лиц развивать инновации в стране. Clearview AI помогает Украине опознавать военных преступников, но с ней так же связано большое количество скандалов.

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Ведущие специалисты Минцифры встретились с исполнительным директором компании Clearview AI Хоаном Тон-Тхатом, сообщается в Телеграм-канале ведомства. Стороны договорились строить цифровую инфраструктуру Украины, в основе которой будут новейшие технологии, в том числе искусственный интеллект.

Михаил Федоров и один из основателей Clearview AI Хоан Тон-Тхат Фото: Минцифры

Во время переговоров активно обсуждалась возможность открытия офиса компании Clearview AI в Украине, что позволит привлечь к новым проектам цифровизации Украины отечественные таланты в области ИТ и искусственного интеллекта.

Что известно о Clearview AI

Это американская компания, которая занимается распознаванием лиц и предоставляет свое программное обеспечение правоохранительным органам. Алгоритм компании сопоставляет лица с базой данных более 20 миллиардов изображений, проиндексированных из интернета, включая соцсети.

Компания была основана Хоаном Тон-Тхатом и Ричардом Шварцем и долгое время держала свою деятельность в секрете, пока в конце 2019 года не стало известно о ее сотрудничестве с правоохранительными органами.

Clearview AI продает доступ к своей базе данных правоохранительным органам и имеет 3100 активных пользователей, включая Федеральное бюро расследований и Министерство внутренней безопасности США.

Кроме того, после нападения России на Украину Clearview AI начала активно помогать нашей стране предоставив свое ПО и базы данных для идентификации военных преступников, опознания тел оккупантов и для контроля на блокпостах.

ПО Clearview AI используется ВСУ для контроля на блокпостах. Фото: newsweek

Скандалы с Clearview AI

Вопреки утверждениям Clearview AI о том, что ее услуга продается только правоохранительным органам, взлом данных в начале 2020 года показал, что в списке клиентов Clearview есть много коммерческих организаций. Например, в списке фигурируют операторы мобильной связи, фитнес-центры, кредитные союзы и даже бейсбольная команда Chicago Cubs.

Поскольку компания использует, в том числе, и фото из соцсетей, то Twitter еще в 2020 году потребовал у Clearview AI удалить все фото ее пользователей. То же самое потребовали сделать YouTube и Facebook.

До сих пор неизвестно, выполнила ли требование этих ИТ-гигантов Clearview AI, ведь ее исполнительный директор (и один из основателей) Хоан Тон-Тхат ссылается на Первую поправку Конституции США, которая позволяет сбор публичных фотографий.

Однако в других странах Конституция США не действует, поэтому в марте 2022 года Clearview AI была оштрафована на $20 миллионов итальянским регулятором по защите персональных данных за нарушение GDPR и была обязана удалить все итальянские записи из своей базы данных. Подобные штрафы и приказы об удалении последовали в Австралии, Франции и Великобритании.

Системы распознавания лиц часто критикуются правозащитниками. Фото: Thea Traff

Критика со стороны правозащитников

Правозащитные организации, такие как Amnesty International и Electronic Frontier Foundation критикуют использование ВСУ продуктов Clearview AI. Правозащитники признают, что в условиях войны использование такого ПО является оправданным, но все же оно несет риски нарушения прав человека, даже мертвого.

Эти риски, по мнению правозащитников, заключаются в том, что несмотря на все заверения Clearview AI о точности распознавания, нет 100% гарантии того, что система не даст сбой. К тому же, криминалисты опрошенные правозащитниками утверждают, что влияние разложения на тела уничтоженных оккупантов никак не способствует точному опознанию таким способом.

ПО Clearview AI активно используется для идентификации живых и мертвых российских оккупантов. Фото: Getty Images

По словам правозащитников, родные российских солдат могут увидеть сообщения на сайтах и в Телеграм-каналах о гибели их родственника, а позже выясняется, что он жив, ведь система не правильно идентифицировало лицо погибшего. Это наносит родственникам "психологическую травму", говорят правозащитники. С моральной точки зрения, нарушением прав и живых, и мертвых является то, что данные о личности погибших находятся в свободном доступе в интернете, говорят они.

Ранее Фокус рассказывал, что разработчики Clearview AI признали — система распознавания может допускать ошибки, которые во время войны стоят людям жизни.