Скандальная Clearview AI оцифрует украинцев: в Минцифры уже договорились о сотрудничестве
Министерство цифровой трансформации Украины собирается с помощью компании-разработчика программы по распознаванию лиц развивать инновации в стране. Clearview AI помогает Украине опознавать военных преступников, но с ней так же связано большое количество скандалов.
Ведущие специалисты Минцифры встретились с исполнительным директором компании Clearview AI Хоаном Тон-Тхатом, сообщается в Телеграм-канале ведомства. Стороны договорились строить цифровую инфраструктуру Украины, в основе которой будут новейшие технологии, в том числе искусственный интеллект.
Во время переговоров активно обсуждалась возможность открытия офиса компании Clearview AI в Украине, что позволит привлечь к новым проектам цифровизации Украины отечественные таланты в области ИТ и искусственного интеллекта.
Что известно о Clearview AI
Это американская компания, которая занимается распознаванием лиц и предоставляет свое программное обеспечение правоохранительным органам. Алгоритм компании сопоставляет лица с базой данных более 20 миллиардов изображений, проиндексированных из интернета, включая соцсети.
Компания была основана Хоаном Тон-Тхатом и Ричардом Шварцем и долгое время держала свою деятельность в секрете, пока в конце 2019 года не стало известно о ее сотрудничестве с правоохранительными органами.
Clearview AI продает доступ к своей базе данных правоохранительным органам и имеет 3100 активных пользователей, включая Федеральное бюро расследований и Министерство внутренней безопасности США.
Кроме того, после нападения России на Украину Clearview AI начала активно помогать нашей стране предоставив свое ПО и базы данных для идентификации военных преступников, опознания тел оккупантов и для контроля на блокпостах.
Скандалы с Clearview AI
Вопреки утверждениям Clearview AI о том, что ее услуга продается только правоохранительным органам, взлом данных в начале 2020 года показал, что в списке клиентов Clearview есть много коммерческих организаций. Например, в списке фигурируют операторы мобильной связи, фитнес-центры, кредитные союзы и даже бейсбольная команда Chicago Cubs.
Поскольку компания использует, в том числе, и фото из соцсетей, то Twitter еще в 2020 году потребовал у Clearview AI удалить все фото ее пользователей. То же самое потребовали сделать YouTube и Facebook.
До сих пор неизвестно, выполнила ли требование этих ИТ-гигантов Clearview AI, ведь ее исполнительный директор (и один из основателей) Хоан Тон-Тхат ссылается на Первую поправку Конституции США, которая позволяет сбор публичных фотографий.
Однако в других странах Конституция США не действует, поэтому в марте 2022 года Clearview AI была оштрафована на $20 миллионов итальянским регулятором по защите персональных данных за нарушение GDPR и была обязана удалить все итальянские записи из своей базы данных. Подобные штрафы и приказы об удалении последовали в Австралии, Франции и Великобритании.
Критика со стороны правозащитников
Правозащитные организации, такие как Amnesty International и Electronic Frontier Foundation критикуют использование ВСУ продуктов Clearview AI. Правозащитники признают, что в условиях войны использование такого ПО является оправданным, но все же оно несет риски нарушения прав человека, даже мертвого.
Эти риски, по мнению правозащитников, заключаются в том, что несмотря на все заверения Clearview AI о точности распознавания, нет 100% гарантии того, что система не даст сбой. К тому же, криминалисты опрошенные правозащитниками утверждают, что влияние разложения на тела уничтоженных оккупантов никак не способствует точному опознанию таким способом.
По словам правозащитников, родные российских солдат могут увидеть сообщения на сайтах и в Телеграм-каналах о гибели их родственника, а позже выясняется, что он жив, ведь система не правильно идентифицировало лицо погибшего. Это наносит родственникам "психологическую травму", говорят правозащитники. С моральной точки зрения, нарушением прав и живых, и мертвых является то, что данные о личности погибших находятся в свободном доступе в интернете, говорят они.
Ранее Фокус рассказывал, что разработчики Clearview AI признали — система распознавания может допускать ошибки, которые во время войны стоят людям жизни.