"Кошмарят врага": командир ВСУ раскрыл особенности применения дронов в бою

Операторы дронов стали неотъемлемой частью любого подразделения ВСУ, помогая как артиллерии, так и штурмовикам.

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Взвод беспилотных летательных аппаратов 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск днем и ночью выслеживает оккупантов на передовой. Командир отделения с позывным "Арт" рассказал об особенностях применения дронов в ролике, который опубликован в Facebook.

Взвод БПЛА каждый день выслеживает с неба десятки, а то и сотни российских солдат, вынуждая их прятаться в окопах и землянках. По словам командира, вначале полномасштабной войны к группам БПЛА относились скептически, поскольку не могли оценить потенциал гражданских дронов, но со временем они стали обязательной составляющей любого подразделения. С помощью дронов украинские операторы наводят артиллерию, позволяя стрелять намного метче.

"Когда мы наблюдаем, что нашей артиллерии удается поразить цель с первого выстрела — это вызывает восторг. Конечно, это приходит с опытом, с практикой. Даже если не попадают с первого выстрела — это кошмарит врага, он не успевает окопаться, закрепиться", — отметил Арт.

Успешный артиллерийский обстрел помогает пехоте ВСУ штурмовать позиции оккупантов, добивая уцелевших врагов. На опубликованных кадрах можно заметить, как украинские пехотинцы расстреливают бойцов ВС РФ в окопах.

"Мы понимаем, что мы звено чего-то большего, что мы здесь не просто так", — поделился командир. "Мы приложим все усилия, чтобы в этом году победить. До встречи дома".

Ранее военнослужащая ВСУ Ярина Черногуз раскрыла, как правильно использовать БПЛА, чтобы не терять их на передовой. По ее словам, дроны очень часто сбивают во время боев, поэтому операторам необходимо соблюдать пять основных правил.

В марте артиллеристы ВСУ получили украинские беспилотники Shark. Они уже помогают обнаруживать позиции россиян и вести по ним прицельный огонь с высокой точностью.