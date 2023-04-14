"Мальчики по вызову": за $50 хулиганы натравят на вашего недруга ФБР с помощью ИИ и Telegram

США захлестнула эпидемия "сватинга" (от аббревиатуры SWAT, Special Weapons And Tactics), когда интернет-хулиганы за деньги "троллят" службы спасения и спецназ.

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За последний год редкий день обходился без того, чтобы в одном из штатов не прозвучал звонок по линии 911, в котором бы не сообщили о минировании школы, пишет Vice. Телефонные террористы так же сообщают о попытках суицида или о террористической угрозе, а затем записи разговоров с оператором выкладывают в интернет.

Рассадник фейков Torswats

Главным инициатором ложных звонков служит Телеграм-канал Torswats, чьи владельцы до сих пор остаются не пойманными. Для своей анонимности с помощью искусственного интеллекта они генерируют ложные голосовые сообщения для экстренных служб.

Причем телефонные террористы записываются фразы весьма профессионально: разбивают их на несколько частей, прекрасно зная стандартную форму диалога со службой спасения.

Кроме того, свое хулиганство они поставили на коммерческую основу, и предлагают услуги "розыгрыша" недругов. Например, злоумышленники всего за $50 запишут сгенерированное сообщение о бомбе или признании в запланированном теракте от имени вашего недруга, и к нему очень быстро прилетят "черные вертолеты", а в квартиру вломится ФБР или местные правоохранители.

За небольшую сумму в криптовалюте интернет-хулиганы "пригласят" ФБР к вашему недругу Фото: Соцсети

За $75 "тролли" готовы помочь избежать сложного экзамена нерадивым школьникам и позвонить в местную полицию с сообщением о минировании учебного заведения.

За более внушительную сумму Torswats готовы заняться знаменитостями, например популярными игровыми стримерами из Twitch. Конечно, оплата принимается исключительно в криптовалюте, а для постоянных клиентов действует система скидок.

Чем "прославились" Torswats

Еще в октябре NPR сообщило, что 182 школы в 28 штатах получили фальшивые звонки с угрозами. Эксперты в очередной раз подчеркивают, что искусственный интеллект и плохо контролируемые мессенджеры создают и без того большие риски для общества и национальной безопасности.

База фейковых звонков в службы спасения совершенная Torswats насчитывает около 170 файлов, которые журналисты обнаружили на Телеграм-канале преступников. Но наверняка таких звонков гораздо больше, говорят правоохранители.

Среди последних инцидентов Vice упоминает ложное минирование средней школы Хемпстеда в Айове, которое "подняло на уши" весь штат и стало причиной ареста подростка (расследование все еще ведется), которого подозревают в заказе "минирования".

Полиция Дюбука подозревает местного подростка в заказе ложного минирования школы Хемпстеда. Фото: Соцсети

Так же от хулиганов пострадал магазин CBD во Флориде, штаб-квартира компании Bethesda в Мэриленд и несколько частных резиденций в Вирджинии, Массачусетсе, Техасе, Калифорнии и других штатах. Все эти инциденты зафиксированы в марте этого года.

Как действуют правоохранители

Тут как нельзя кстати будет наш старый добрый интернет-мем о том, что "люди бідкаються, а влада розводить руками". В США происходит то же самое: правоохранители всеми силами стараются (и иногда им это удается) найти виновников и заказчиков телефонного терроризма, но реального результата это пока не принесло.

Впрочем, после шума в американской прессе создатели Torswats удалили из своего Телеграм-канала все записи и заявили, что берут "творческую паузу".

Надолго ли?

Ранее Фокус писал, что ИИ угрожает будущим выборам Президента США: злоумышленники могут генерировать фальшивые голоса и создавать дипфейки.