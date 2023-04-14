"Хлопчики за викликом": за $50 хулігани нацькують на вашого недруга ФБР за допомогою ШІ й Telegram

США захлеснула епідемія "сватингу" (від абревіатури SWAT, Special Weapons And Tactics), коли інтернет-хулігани за гроші "тролять" служби порятунку та спецпідрозділи.

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За останній рік рідко обходилося без того, щоб в одному зі штатів не пролунав дзвінок на лінію 911, де б не повідомили про мінування школи, пише Vice. Телефонні терористи також повідомляють про спроби суїциду або про терористичну загрозу, а потім запис розмов із оператором викладають в інтернет.

Розсадник фейків Torswats

Головним ініціатором хибних дзвінків є телеграм-канал Torswats, чиї власники досі залишаються не спійманими. Для своєї анонімності за допомогою штучного інтелекту вони генерують неправдиві голосові повідомлення для екстрених служб.

До того ж телефонні терористи записують фрази дуже професійно: розбивають їх на кілька частин, знаючи стандартну форму діалогу зі службою порятунку.

Крім того, своє хуліганство вони поставили на комерційну основу та пропонують послуги "розіграшу" ворогів. Наприклад, зловмисники всього за $50 запишуть згенероване повідомлення про бомбу або зізнання в запланованому теракті від імені вашого недруга, і до нього дуже швидко прилетять "чорні гелікоптери", а до квартири вломиться ФБР або місцеві правоохоронці.

За невелику суму в криптовалюті інтернет-хулігани запросять ФБР до вашого недруга Фото: Соцмережі

За $75 "тролі" готові допомогти уникнути складного іспиту ледачим школярам і зателефонувати до місцевої поліції з повідомленням про мінування навчального закладу.

За більшу суму Torswats можуть зайнятися знаменитостями, наприклад, популярними ігровими стримерами з Twitch. Звичайно, оплата приймається винятково у криптовалюті, а для постійних клієнтів діє система знижок.

Чим "прославилися" Torswats

Ще в жовтні NPR повідомило, що 182 школи у 28 штатах отримали фальшиві дзвінки з погрозами. Експерти вкотре наголошують, що штучний інтелект і погано контрольовані месенджери збільшують і так величезні ризики для суспільства та національної безпеки.

База фейкових дзвінків у служби порятунку, які зробила Torswats, налічує близько 170 файлів, які журналісти виявили на телеграм-каналі злочинців. Але, напевно, таких дзвінків набагато більше, кажуть правоохоронці.

Серед останніх інцидентів Vice згадує хибне мінування середньої школи Гемпстеда в Айові, яке "підняло на вуха" весь штат і спричинило арешт підлітка (розслідування все ще ведеться), якого підозрюють як замовника "мінування".

Поліція Дюбука підозрює місцевого підлітка в замовлення хибного виклику про мінування школи Гемпстеда Фото: Соцмережі

Також від хуліганів постраждав магазин CBD у Флориді, штаб-квартира компанії Bethesda в Меріленді й кілька приватних резиденцій у Вірджинії, Массачусетсі, Техасі, Каліфорнії та інших штатах. Усі ці інциденти зафіксовано в березні цього року.

Як діють правоохоронці

Тут дуже доречним буде наш старий добрий інтернет-мем про те, що "люди бідкаються, а влада розводить руками". У США відбувається те саме: правоохоронці всіма силами намагаються (і іноді їм це вдається) знайти винуватців і замовників телефонного тероризму, але реального результату це поки що не принесло.

Утім, після шуму в американській пресі творці Torswats видалили зі свого телеграм-каналу всі записи та заявили, що беруть "творчу паузу".

Чи надовго?

Раніше Фокус писав, що ШІ загрожує майбутнім виборам Президента США: зловмисники можуть генерувати фальшиві голоси та створювати діпфейки.