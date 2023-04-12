Згенерує фото та голосові фейки: ШІ загрожує президентським виборам

Програмне забезпечення для клонування голосу від ElevenLabs та фотореалістичні картинки від DALL-E 2, Stable Diffusion та Midjourney, за словами експертів, можуть потенційно використовуватися для розповсюдження неправдивої інформації.

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Вчені та розробники нейромереж висловили занепокоєння потенційним впливом просунутих систем штучного інтелекту, які можуть генерувати реалістичні фейкові новини на нечуваному рівні у 2024 році, пише Interesting Engineering. Саме через рік у США пройдуть президентські вибори й експерти побоюються, що вони можуть стати надзвичайно скандальними та непередбачуваними через застосування інструментів нейромереж.

Програмне забезпечення для клонування голосу від ElevenLabs та фотореалістичні картинки від DALL-E 2, Stable Diffusion та Midjourney можуть потенційно використовуватися для розповсюдження неправдивої інформації.

"Нам слід побоюватися загроз, які великі мовні моделі (LLM), що лежать в основі технології, становлять для демократії", сказав Гарі Маркус, почесний професор когнітивної науки в Нью-Йоркському університеті та експерт зі штучного інтелекту. "Ми не можемо поки що передбачити, як генерована ШІ фейкова інформація вплине на наступні вибори".

Хоча технологія для створення фейків все ще перебуває у зародковому стані, експерти з дипфейків можуть створювати переконливі підроблені відео. Кріс Мезероль, науковий співробітник Інституту Брукінгса, попереджає, що клонування голосу може відіграти значну роль на виборах 2024 року, дозволяючи з'являтися аудіозаписам у критичні моменти виборів, які нібито є записом кандидата, який говорить щось скандальне.

Особливої небезпеки, зазначають експерти, слід очікувати від швидкого розвитку генеративного ШІ. Наприклад, всього за пів року ChatGPT-4 на голову перевершив свою першу версію і працює набагато краще, продуктивніше і правдоподібніше, ніж його попередник.

Раніше Фокус писав, що Ілона Маска "штормить": він взявся за створення ШІ, хоча нещодавно обурювався розвитком нейромереж.