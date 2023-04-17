On News: простое использование и оперативность в размещении ссылок

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Эффективное поисковое продвижение невозможно, если вы не используете ссылку на сайты-доноры. Как выбрать лучший вариант среди тысяч ресурсов для публикации пресс-релиза и обратной ссылки на свой сайт? Оптимальное решение – воспользоваться возможностями одного из сервисов, например https://on-news.net/.

Разместить пресс-релиз – просто, эффективно, оперативно

Сервис On News поможет с размещением новости, статьи или пресс-релиза в сети. Но не только разместить, но и обеспечить возможность эффективного донесения вашей информации до целевой аудитории. Пользоваться сервисом просто и удобно, поиск сайта донора вы можете производить в пределах определенной категории:

● всеукраинские сайты;

● региональные новостные ресурсы;

● сайты тематической направленности

Помимо этого, площадки для вашего удобства отфильтровали по показателям посещаемости по данным Similarweb.com.

Вот несколько важнейших преимуществ On News по сравнению с другими сервисами:

Как правило, сервисы предлагают около 10 тысяч сайтов разных стран, On News – более 1000 площадок только в Украине. Для большинства сервисов необходимым условием размещения материала является обязательная регистрация на сайте и внесение оплаты. Заметим, что деньги вы вынуждены вносить еще на этапе, когда не принято решение о публикации. Если материал не подойдет, придется выводить деньги за вычетом комиссии. Для On News вам достаточно отправить файл с вашим материалом, используя электронную почту, WhatsApp, Telegram, Viber или просто в сообщении. После согласования внесите оплату и получайте ссылку. Отличается и оперативностью действий. Большинству сервисов требуется до 3 суток для создания текста и еще столько же – на публикацию. On News подготовит материал за день, публикация будет осуществлена того же, максимум – на следующий день.

Как разместить активные ссылки?

Алгоритм размещения ссылки очень прост. Для этого нужно:

● Зайти на сайт on-news.net;

● По каталогу выбрать сайт, отвечающий вашим требованиям;

● Отправить свой текст или оформить заказ на его написание;

● Внести оплату наиболее удобным способом, если текст согласован;

● Получить ссылки.

On News – один из молодых сервисов, считающих одним из главных критериев своих услуг — простой алгоритм действий, эффективность и оперативность. Именно это позволяет ему ежедневно брать в работу новые перспективные проекты.