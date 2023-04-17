On News: просте використання та оперативність в розміщенні посилань

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Ефективне пошукове просування неможливе, якщо ви не використовуєте посилання на сайтах-донорах. Як обрати кращий варіант серед тисяч ресурсів для публікації пресрелізу та зворотного посилання на власний сайт? Оптимальне рішення – скористатися можливостями одного з сервісів, наприклад, https://ua.on-news.net/.

Розмістити пресреліз — просто, ефективно, оперативно

Сервіс On News допоможе з розміщенням вашої новини, статті або пресрелізу у мережі. Але не лише розмістити, а й забезпечити можливість ефективного донесення вашої інформації до цільової аудиторії. Користуватися сервісом просто і зручно, пошук сайту донору ви може здійснювати у межах певної категорії:

● всеукраїнські сайти;

● регіональні новинні ресурси;

● сайти тематичної спрямованості.

Окрім цього, майданчики, для вашої зручності, відфільтрували за показниками відвідуваності за даними Similarweb.com.

Ось декілька найважливіших переваг On News у порівнянні з іншими сервісами:

Зазвичай, сервіси пропонують близько 10 тисяч сайтів різних країн, On News – понад 1000 майданчиків лише в Україні. Для переважної більшості сервісів необхідною умовою розміщення матеріалу є обов’язкова реєстрація на сайті та внесення оплати. Зауважимо, що гроші ви змушені вносити ще на етапі, коли не прийняте рішення про публікацію. Якщо матеріал не підійде, доведеться виводити гроші, за вирахуванням комісії. Для On News вам достатньо надіслати файл з вашим матеріалом, використовуючи електронну пошту, WhatsApp, Telegram, Viber або просто у повідомленні. Після узгодження, внесіть оплату і отримуйте посилання. Відрізняється і оперативністю дій. Більшість сервісів потребує до 3 діб для створення тексту та ще стільки ж – на публікацію. On News підготує матеріал за добу, публікацію буде здійснено того ж, максимум – наступного дня.

Як розмістити активні посилання?

Алгоритм розміщення посилання дуже простий. Для цього потрібно:

● Зайти на сайт on-news.net;

● За каталогом обрати сайт, що відповідає вашим вимогам;

● Відправити власний текст або оформити замовлення на його написання;

● Внести оплату у найбільш зручний спосіб, якщо текст узгоджено;

● Отримати посилання.

On News – один з молодих сервісів, який вважає одним з головних критеріїв своїх послуг простий алгоритм дій, ефективність та оперативність. Саме це дозволяє йому щодня брати в роботу нові перспективні проєкти.